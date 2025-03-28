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台灣首艘高緯度遠洋巡護船安龍　賴清德：國艦國造的腳步不會停

▲總統賴清德出席海委會「首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席海委會「首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮」。（圖／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

賴清德總統今（28日）上午前往高雄出席海洋委員會「首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮」提到，政府維護國家海洋主權、確保漁民作業安全、守護民眾生命財產的決心，並強調，政府會不斷推動「國艦國造」、「國機國造」政策，持續提升國防與海巡力量，讓台灣的海疆更安全，民主自由更永續。

賴清德表示，今天很高興來到高雄主持台灣第一艘高緯度遠洋巡護船的安放龍骨典禮，這代表了「國艦國造」持續展現成果，祝福今日典禮圓滿成功，後續建造平安順利，我國海巡實力更上一層樓。

賴清德指出，4年前，前總統蔡英文為了打擊「非法、未報告、未受規範」的漁業行為，政府編列129億餘元支持海委會推動「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，從2022年起，在10年內打造6艘「高緯度遠洋巡護船」。

賴清德則期許，透過今天的安放龍骨典禮，明年達成首艘交船里程碑，讓台灣強化遠洋公海巡護，持續與國際接軌，同時，展現出政府有決心維護國家海洋主權、確保漁民作業安全、守護民眾生命財產。

此外，賴清德強調，這艘新型巡護船首次採用油電混合複合式推進系統，每次航程可以繞行台灣30圈，續航力大幅提升，執行遠洋巡護任務的範圍也將更廣、更遠。「新型巡護船的後甲板平台空間可以依任務性質做不同運用，例如，運載大量救援物資、沿岸多功能艇、特勤突擊艇或是無人機，除了可以執行遠洋巡護任務，也可以支援離島物資運補，更大幅提升漁業執法以及海上人道救援的能量。」

▲總統賴清德出席海委會「首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席海委會「首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮」。（圖／總統府提供）

賴清德說，感謝台船公司全體同仁，以世界一流的造船工藝與技術確保每一艘船艦的安全性，也落實國人對「國艦國造」及造船產業本土化的深切期待，並重申，政府推動「國艦國造」、「國機國造」政策都不會停下腳步。

賴清德進一步說明，唯有落實國防自主，實現在地供應、自主產製，才能持續提升國防與海巡的力量，今天親自出席，也代表國家執行這項政策ㄧ定會貫徹到底，用行動支持海委會、國軍與台船公司。

至於身在前線的海巡人員，賴清德表示，他要代表國人感謝海委會、海巡署的所有同仁，為海洋治理和人民安全盡心盡力，面對中共持續不斷的灰色地帶侵擾，海巡同仁都在第一線英勇守護海疆，他也請各位在執勤的時候務必注意自身安全。

最後，賴清德期盼，海委會、海巡署、台船公司，繼續如期、如質完成後續艦艇打造的各項計畫，也請立法院不分黨派都能給予預算最大支持，讓我們的海疆更安全，讓台灣的民主自由更永續。

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國艦國造賴清德國防自主高緯度遠洋巡護船海委會灰色地帶

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