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賴清德推首次防衛韌性操演　歐盟呼應公布最新報告：確立7大目標

▲▼總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主導下27日在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德昨天（27）在台南舉行首場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，同時也邀請駐台使節出席觀摩，包括美國在台協會、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會等13國都到場。值得注意的是，歐盟也同步發布《歐盟整備聯盟戰略》（EU Preparedness Union Strategy），與賴清德的全社會防衛韌性概念相呼應，確立7大目標與具體行動，意在保護歐洲關鍵社會功能，在危機時刻，關鍵設施與系統維持運作與社會穩定。

賴清德27日所主導的這場實地演練，因世界各國都在面對氣候變遷、大規模天然災害衝擊，許多駐台使節都出席觀摩，包括美國在台協會、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會、德國在台協會、波蘭台北辦事處、英國在台辦事處、新加坡住台北商務辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、印度台北協會、捷克經濟文化辦事處、澳洲辦事處、駐台北以色列經濟文化辦事處、芬蘭商務辦事處等13國都到場。

在此同時，歐盟也同步發布《歐盟整備聯盟戰略》（EU Preparedness Union Strategy），並確定7大目標與具體行動，分別為：保護歐洲的關鍵社會功能、提升民眾應變能力、加強危機應對協調、強化軍民合作機制、提升風險預測與前瞻能力、促進公私部門合作、加強對外合作等。

首先，保護歐洲的關鍵社會功能（Protecting Europe's Essential Societal Functions）部分，也就是在危機時，關鍵設施與系統要能夠繼續運作，維持社會的穩定。

根據《歐盟整備聯盟戰略》的報告內容顯示，要為醫療院所、學校、交通運輸、電信等重要基礎設施建立全歐盟統一的最低應變能力標準；同時，要擴大關鍵緊急物資，好比醫療設備、防護裝備、能源備援設施等的儲備體系；以及強化氣候調適與資源管理，關鍵在投資氣候變遷適應措施，確保水資源與安全永續。

在民力方面，其報告也顯示，要提升民眾應變能力（Promoting Population Preparedness），也就是培養全民對於災害風險的認知與自我應變能力，讓社會更具韌性。

其內容指出，要鼓勵每一戶家庭準備足夠應對72小時的基本緊急用品，好比飲用水、食物、手電筒、藥品等；也把危機應變，好比自然災害、火災、恐怖攻擊等，納入學校的課程中，並且每一年都要舉行「歐盟整備日」（EU Preparedness Day）。

在溝通平台的建置上，歐盟也強調要加強危機應對協調（Enhancing Crisis Response Coordination），也就是建立統一的平台與流程，讓歐盟各國在危機應變上可以即時協作。

其內容顯示，要建立「歐盟危機中樞」（EU Crisis Hub），統一調度資源、共享情報、指揮跨國應對行動；也要讓公共衛生、能源、交通、國安等各領域部門可以互相協作。

接著，在強化軍民合作機制（Strengthening Civil-Military Cooperation）部分，是要推動軍方與民防、消防、醫療等部門的合作，提升應變與動員能力。

歐盟將定期聯合跨國演習，模擬各類型危機，好比大規模停電、疫情、恐怖攻擊等，整合軍隊、消防、警察、醫護人員等多方行動力。

提升風險預測與前瞻能力（Bolstering Foresight and Anticipation Capabilities）部分，要建立系統化的風險分析與預警機制，包括建立統一的風險資料與分析模型，涵蓋自然災害、氣候變遷、網路攻擊、生物威脅、混合戰等；也要加強成員國之間的情報互通與預警技術部署。

至於促進公私部門合作（Increasing Public-Private Cooperation）部分，建立私部門是物資供應、技術創新、基礎建設關鍵，成立「公私合作預備工作小組」（Public-Private Preparedness Taskforce），共同制定緊急應變策略與資源配置方案，並簽署協定，確保危機時期能優先提供所需物資、啟動替代產線或重新分配產能。

最後，則是加強對外合作（Enhancing Cooperation with External Partners），認定威脅跨國特性，與外部夥伴建立穩固的聯盟，提升安全網，將與北約（NATO）協作，並與周邊國家建立信賴夥伴關係。

▼《歐盟整備聯盟戰略》（EU Preparedness Union Strategy），確定7大目標與具體行動。（圖／AI協助製表）

主要目標 具體行動
保護歐洲的關鍵社會功能 ①為醫療院所、學校、交通運輸、電信等重要基礎設施建立全歐盟統一的最低應變能力標準。②擴大關鍵緊急物資（如醫療設備、防護裝備、能源備援設施等）的儲備體系。③強化氣候調適與資源管理：投資於氣候變遷適應措施，並確保水資源與安全與永續。
提升民眾應變能力 ①鼓勵每戶家庭準備足以應對72小時的基本緊急用品（如飲用水、食物、手電筒、藥品等）。②將危機應變相關內容（如自然災害、火災、恐攻應對）納入學校課程。③每年舉行「歐盟整備日」（EU Preparedness Day）。
加強危機應對協調 ①整合建立「歐盟危機中樞」（EU Crisis Hub），統一調度資源、共享情報、指揮跨國應對行動。②讓公共衛生、能源、交通、國安等各領域部門能無縫協作。
強化民軍合作機制 ①定期全歐盟聯合跨國演習，模擬各類危機（如大規模停電、疫情、恐攻等），整合軍隊、消防、警察、醫護人員等多方行動力。②促進軍民兩用投資（Dual-use investments）。
提升風險預測與前瞻能力 ①建立統一的風險資料庫與分析模型，涵蓋自然災害、氣候變遷、網路攻擊、生物威脅、混合戰等多種威脅類型。②加強成員國之間的情報互通與預警技術部署。
促進公私部門合作 ①成立「公私合作預備工作小組」（Public-Private Preparedness Taskforce），共同制定緊急應變策略與資源配置方案。②與關鍵企業簽署協定，確保危機時期能優先提供所需物資、啟動替代產線或重新分配產能。
加強對外合作 ①與北約（NATO）協作。②與周邊國家建立信賴夥伴關係。
 

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