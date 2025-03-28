區桂枝「上央視批賴」遭約談　苗博雅曝3想法：支持政治思想自由

記者郭運興／台北報導

北一女教師區桂芝近日接受對岸《央視》專訪，批評總統賴清德將大陸定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉違反教育中立，國教署在25日已經依法移請台北市教育局妥為處理並回覆陳情民眾。北市教育局則表示，經查沒有違反教育中立。對此，北一女校友、北市議員苗博雅27日談到自己3點想法，她表示，她支持老師的政治思想自由，老師和學生都有言論自由，但與教學無關的政治意見，應該以個人身分表述，不宜讓外界誤會代表學校。

苗博雅表示，身為北一女中校友，自己有三點想法。第一，台灣是民主國家，人民有思想自由。北一女老師各種顏色都有，她支持老師的政治思想自由。

苗博雅指出，第二，但最基本底線是，必須開放學生挑戰；不可用老師職權單方灌輸學生特定政黨傾向；絕不可僅因學生政治意見不同就加以打壓。

苗博雅說，老師不可以超過這條紅線，高中校園應該維持多元開放的討論空間，學生的政治意見不能受到老師的壓抑。

苗博雅再指，第三，老師和學生都有言論自由，但與教學無關的政治意見，應該以個人身分表述，不宜讓外界誤會代表學校。

最後，苗博雅強調，尤其是登上反對台灣民主、不承認中華民國台灣國家主權的中國央視節目，談論與教學無關的政治意見，實在不宜用帶校名的學校頭銜，避免造成學校師生困擾。

▼台北市議員苗博雅。（圖／記者湯興漢攝）



