全球12大最美地鐵站「台灣1站」入榜！　超美玻璃裝置驚豔外國人

▲美麗島站被列為全球12大最美車站之一。（圖／記者季相儒攝）



記者王佩翊／綜合報導

英國雜誌《Time Out》評選出全球最美麗的12座地鐵站，而高雄捷運的美麗島站也上榜。美麗島站壯觀的「光之穹頂」是世界上最大的玻璃作品，因此榮登排名。

《Time Out》指出，旅行的魅力不僅在於目的地，過程中的體驗同樣重要，而這些旅途中會經過的車站不僅是交通要點，更是藝術品。報導整理的世界前12大最美地鐵站，這些地鐵站分布於歐洲、亞洲和美洲，各具特色，值得遊客停下腳步，細細探訪。

歐洲地區的美麗地鐵站包括法國巴黎的Arts et Métiers站、義大利拿波里的托萊多站、葡萄牙里斯本的奧萊亞斯站（Olaias）、德國慕尼黑的Westfriedhof站、瑞典斯德哥爾摩的索爾納中心站、匈牙利布達佩斯的Szent Gellert Ter站以及英國倫敦的甘茨山站。

亞洲方面，入選的有泰國曼谷的龍蓮寺站、烏茲別克首都塔什幹的地鐵站、大陸成都的地鐵站以及台灣高雄的美麗島站。美洲地區則有美國洛杉磯的好萊塢／藤街車站。

文中特別提到，高雄捷運的美麗島站因「光之穹頂」而著名，這是世界上最大的玻璃作品，由義大利藝術家Narcissus Quagliata設計，主題圍繞著土、水、風和火，由 4500塊玻璃板組成，佔地超過2000平方公尺，讓人驚嘆不已。