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Stray Kids演唱會「原價轉讓」！粉絲遭檢舉賣黃牛票　冤喊擾民

▲▼Stray Kids 11月前進高雄世運　5.5萬人場地「票價最貴7800元」。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲Stray Kids 11月前進高雄世運　5.5萬人場地「票價最貴7800元」。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者許宥孺／高雄報導

一名女網友去年託朋友購買韓團Stray Kids在高雄的演唱會門票，後來自己獲得較滿意的位置，便將朋友代買4800元票價以原價售出，不料事後卻收到文化局來函，指控朋友販售黃牛票，她協助提供相關證據，卻又收到第二次來函，氣得直呼文化局應處理黃牛高調賣高價票，不要騷擾原價賣票者。文化局對此表示，案件仍在行政調查階段，被檢舉人可提供說明或新證據，會依此決定是否開罰。

女網友在Dcard發文表示，去年11月Stray Kids在高雄開演唱會，她鎖定最貴的票區，有高機率搶不到，因此請多位朋友一起搶，只求能進場。其中一位朋友幫她搶到4800元的票，過幾天她又搶到一張相對滿意的位置，因此便將朋友代搶的票，發布在讓票社團，以原價4900元出售。

「不知道是有人惡意檢舉，還是整個社團被抄？」網友表示，今年年初，朋友收到高雄文化局來函，指控她在臉書社團販賣黃牛票，要求提交陳述書。由於售票系統的帳號是朋友的，因此信件寄到朋友那裡。她為此感到抱歉，朋友僅是幫忙買票，卻要處理這種麻煩事。

外送用▲▼Stray Kids宣佈來台開唱！　11月登高雄世運主場館。（圖／翻攝自Facebook／Stray Kids）

▲Stray Kids去年11月登高雄世運主場館。（圖／翻攝自Facebook／Stray Kids）

網友表示，她翻查了自己的銀行明細和買票方的匯款紀錄，並提供給朋友，同時也找到了買票粉絲的對話，請粉絲確認當時的交易價格，以便截圖提交證據。不過當初讓票的發文沒有截圖，不想佔社團版面，讓完票就刪掉了。

網友說，朋友將所有證據列印並寫了一份詳細的陳述書，寄回高雄文化局。然而，前幾天文化局再次來函，要求重新提交陳述書，她致電文化局詢問是否需要提供更多證據，但未獲明確回應，也對此感到困擾，「我真的買4800賣4800，為什麼要一直擾民？」

▲▼ 吳姓工程師利用買空賣空、面交假票方式賣黃牛票，得手38萬5000元 。（圖／記者黃資真攝，下同）

▲網友原價讓出多的演唱會門票，卻遭檢舉賣黃牛票 。（示意圖／記者黃資真攝）

文化局對此表示，根據文化部檢舉黃牛專區檢舉案件辦理，文化局根據《文化創意產業發展法》第10條進行行政調查。檢舉資料指出有人用社群帳號加價販售「Stray Kids」演唱會門票，因此文化局依程序調查票券來源和原始購買者，並依法律要求當事人說明情況。

文化局據目前調查，原購票人表示是幫朋友代買，因此文化局進一步請 相關人陳述說明情況，目前案件仍在行政調查階段，被檢舉人仍可提供說明或新證據，文化局會依此決定是否開罰。

文化局強調，根據文創法及文化部函釋規定，「加價販售」行為包含網路上架、兜售等行為，並不以「售出」為必要條件，倘若行為人有上網加價販售行為，即便票券未售出或實際以更低價轉售，亦違反文創法第10條規定。而郵寄費則可以舉證後，不計入加價範圍。

文化局重申，加價販售票券的行為是違法行為，民眾應該透過官方管道購買票券，票券切勿加價轉售以身試法。 截至2025年3月，高雄市政府文化局已經受理335件黃牛檢舉案件，其中有108件已被處罰，累計罰款超過914萬元。

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