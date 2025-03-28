藍白鳳山宣講人潮爆滿！　柯志恩致謝：一定付出最大力量守護高雄

▲國民黨立委柯志恩出席高雄鳳山宣講。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）



記者郭運興／台北報導

國民黨高雄市黨部27日晚間於鳳山五甲龍成宮舉辦「守護民主 人民作主」政策宣講會，國民黨立委柯志恩、謝龍介、民眾黨主席黃國昌等人皆參與活動，現場群眾爆滿，場面熱烈。對此，柯志恩貼出多張現場照表示，謝謝頭家站出來！鄉親從四面八方湧入，人群擠到兩旁階梯，每一陣揚起的掌聲和吶喊，都是最大的鼓勵與支持。她強調，「謝謝你們讓志恩燃起更旺盛的信心，我一定付出最大的生命力量守護高雄」。

柯志恩貼出多張「宣講照」表示，雖無豪華舞台、雖無液晶螢幕、更無綠色光劍，但27日晚上的「守護民主 人民作主」宣講，鄉親從四面八方湧入，人群也擠到兩旁階梯，站滿熱情的民眾，每一陣揚起的掌聲和激動的吶喊，都是對他們最大的鼓勵與支持。

柯志恩表示，感謝龍成宮媽祖婆給他們寬闊的廟埕，感謝黃香菽總召帶領議會黨團和里長前來共襄盛舉，感謝黃國昌委員、謝龍介委員、鄭麗文前立委、還有歷史哥澄清唬李易修給大家最精采、最動容、也最有力道的演說，還有辛苦維護秩序的員警同仁。

柯志恩強調，當然最感謝今晚每一位到現場的鄉親朋友，因為有這群人的到來，讓開講燦爛無比、熱情爆表，「謝謝你們讓志恩燃起更旺盛的信心、更加勇敢無懼，我一定付出最大的生命力量守護高雄，讓高雄充滿陽光溫暖與光明的未來」。

最後，柯志恩說，感謝大家用行動表達支持，感謝大家站出來，就如黑暗中的燈光，鼓舞許許多多收看直播的朋友。這一夜，高雄因這群人而閃耀，這份感動，志恩永遠銘記在心，眼前有光、腳下有路、一起前進、奔向成功的目標、向前進。

▼國民黨高雄鳳山宣講。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩，下同）