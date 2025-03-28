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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

封條貼滿立法院議場　許宇甄：民進黨不想開會可以全數辭職

▲▼立法院院會 停擺 民進黨在議場中間擺設 大型 罷 字。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會停擺，民進黨在議場中間擺設大型「罷 」字。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨團不滿立法院日前處理國民黨團推動的反廢死、反戒嚴公投案，今（28日）再度杯葛立法院會，在立法院議場內貼滿封條與抗議標語。國民黨立委許宇甄批，民進黨今天再次癱瘓議事，封鎖民主，根本是在國會搞戒嚴，行政院長卓榮泰再次被擋在議場之外，台灣國會運作又要再次停擺一天，民進黨自己不想開會可以全數辭職，不要只想利用國會撕裂台灣。

許宇甄痛批，民進黨政府與立法院民進黨團沆瀣一氣，總預算早已公告，卻遲遲不把預算解凍案說明送交立法院，如今卻反過來四處宣傳「沒有預算動不了」，裝出一副被國會卡住的模樣，完全顛倒是非、欺騙人民。而更令人瞠目結舌的是，民進黨立委竟然連自己的質詢都不參加，反而集體杯葛自家行政院長卓榮泰的備詢，導致立法院總質詢全面停擺，無視民主程序、癱瘓國會運作，行徑荒腔走板、毫無下限。

許宇甄指出，總統賴清德上任至今已十個月，卻始終不敢正視一個殘酷事實：他是靠不到四成選票勉強當選的「少數總統」，卻自以為擁有全面民意授權，放任民進黨繼續以過去那種傲慢、蠻橫的姿態操弄國會。人民早就厭倦這種只會鬧事、不肯溝通的政治風格，才會在去年立委選舉中讓民進黨未能過半，交出國會主導權。

許宇甄表示，民進黨不甘心失去權力，從去年底開始就用盡各種手段意圖奪回立法院控制權，不但惡意釋憲已通過法案，還動員全黨與外圍團體舉辦罷免宣講，現在更進一步在國會上演鬧劇。為了杯葛「反實質廢死」、「反戒嚴」等攸關民主人權的公投案，民進黨竟然公然霸佔主席台、癱瘓議事，害得行政院長與部會首長整日枯坐議場，無法處理政務，114年度預算解凍作業因此嚴重延宕。

許宇甄再痛批，民進黨今天再次癱瘓議事，封鎖民主，根本是在國會搞戒嚴！行政院長再次被擋在議場之外，台灣國會運作又要再次停擺一天，民進黨自己不想開會可以全數辭職，不要只想利用國會撕裂台灣。

許宇甄強調，《立法院議事規則》第22條但書早已寫得清清楚楚，質詢應持續至排定委員發言完畢為止。民進黨立委卻在院長未宣布散會情況下集體「偷跑下班」，再倒打一耙誣指議事程序有誤。更誇張的是，民進黨總召柯建銘竟情緒失控，持拐杖敲打議場物品，甚至造成徐巧芯委員受傷，至今不願道歉，行徑令人痛心又憤怒。

許宇甄直言，民進黨團這次創下歷史最荒謬的紀錄，公然杯葛自家閣揆備詢，不僅讓所有部會首長在立院空耗時間，無法推動政務，連帶讓預算解凍案至今無法提出，然後再回頭繼續演出「沒預算」的假戲，這種操作簡直是愚弄全民。

許宇甄呼籲賴清德應放下身段，面對現實，承認自己只是少數總統，不要再當一個只會躲在民意泡泡裡的領導人。尊重國會、尊重制度，才是民主的真正表現。全國人民都在看，民進黨還要鬧到什麼時候？

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