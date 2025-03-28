議場遭民進黨立委貼滿封條！　傅崐萁：搞得像刑場要把誰押進去？

記者崔至雲／台北報導

為了抗議立法院逕付二讀國民黨提的反廢死、反戒嚴公投，民進黨立院黨團今（28日）一早進入議場貼滿布條、擺放手舉牌等，要求院長韓國瑜召集協商。國民黨團總召傅崐萁轟，現在把立法院議場貼這麼多封條，弄的像刑場一樣，是要把誰當肉票押進刑場嗎？是要把行政院長卓榮泰押入刑場嗎？

▲民進黨立委佔領議場，封鎖院長出入門。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院25日處理國民黨提案的反廢死、反戒嚴公投案，引發綠營不滿，民進黨團發起在議場前排班48小時，試圖在確認議事錄時，主張上次會議無效，並要求韓國瑜協商。而民進黨立委昨也在議場四個門口貼起封條、排班守夜，直接今（28日）上午7點，便拆下封條進入議場，隨後在議場、主席台排出各式標語「撤回空殼公投」、「違法會議，表決無效」、「撤回無效議決」，並在院長出入門扇貼上白封條。截止至上午10點，院會仍無法開會。

傅崐萁表示，國會議員在立法院本來就該好好的開會，現在有這麼多的民生法案要推動，包括現在國安法也送到立法院，卓榮泰也要進行施政總質詢，司法院大法官名單也送進來了，呼籲民進黨不要癱瘓司法院、立法院、行政院。

傅崐萁提到，為什麼要把立法院用的像刑場一樣？是要把誰押進去？是要把誰當肉票押進刑場？是要把卓榮泰押入刑場嗎？為什麼不能好好開會？

傅崐萁也向柯建銘喊話，「回頭是岸，他要找我單挑，我敬老尊賢，都七老八十了，我怎麼可能欺負他，不要用粗暴手段對付在野黨」，國民黨今天還是一樣的善意、靜候開會，希望民進黨不要佔領主席台，讓大家可以好好問政。今天總質詢時間會到晚上12點，希望民進黨早日離開主席台，讓大家好好開會。