多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

▲徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院25日過了法定院會時間後，國民黨晚間衝入議場處理反廢死、反戒嚴公投案，引發綠營不滿，民進黨團今（28日）上午7點進入議場，在議場、主席台排出各式標語「撤回空殼公投」等手板，並擺出一個大大的「罷」字響應大罷免活動。立法院長韓國瑜允諾先行協商再開會，上午院會僅綠委跟零星藍委留守，議場中，徐巧芯就拿著驗傷單追著柯建銘跑、放話全武行的傅崐萁跟揚言單挑的柯建銘面對面，但並未發生打架事件，唯二留守的陳玉珍則是透過直播一一點名介紹綠委。

民進黨立委昨在議場四個門口貼上封條並排班守夜，今清晨，民進黨立委把封條撕下來，並在七點議場門一開後就進場，也立刻登記提案。隨後民進黨立委進入議場布置，在議場地上擺出被民團鎖定罷免的35區域藍委外，也在場中擺滿「撤回空殼公投」、「違法會議，表決無效」、「撤回無效議決」，而昨日貼在議場的封條，綠委則改貼在議場後方的院長出入口，並在地上排出一個大大的「罷」字，藍委則跑到場中央呼口號順便踢掉「罷」字布條。

對於綠委排班守夜，國民黨團總召傅崐萁27日表示，國民黨團尊重韓國瑜，若韓國瑜召集協商，國民黨團會出席，至於現場是否要排除民進黨立委，傅崐萁直言，「全武行是選項之一」。柯建銘今上午受訪則反嗆，「傅崐萁，你若膽識好就來單挑，我拿拐杖跟你打，我放雙手讓你」，敢動民進黨立委一根汗毛，自己想清楚。

議場中，撂下狠話的兩個人一度面對面，但並未發生任何衝突；而周二院會時，柯建銘因藍委夜襲表決，拿起拐杖怒敲發言台，「斷棒」砸中一旁的徐巧芯，徐隨後去驗傷，今日議場中，徐巧芯則拿著驗傷單追著柯建銘跑，柯建銘並未多理會，僅回「去提告」隨後走掉，旁邊綠委、藍委則嚴陣以待，隨時上前護駕。

院會接近中午，現場剩綠委在位置上，僅零星藍委留在議場中，而陳玉珍活力旺盛，由藍委林倩綺攝影，陳玉珍拿出名單、一一點名介紹綠委，「王義川，他在喝水，哇！這次沒跟議事人員要水喝；這是邱志偉，他是高雄的立委；黃秀芳呢？在這裡，相當認真的委員；何欣純委員，她有相當民意基礎，也是未來台中市長候選人；這是陳秀寶，很認真的委員，她在看書，不要遮起來啦！妳不遮我還找不到」。

對於陳玉珍點名，大部分綠委並未給予回應，由於場內藍委不多，僅綠委郭昱晴表示，「好了啦，你們的人沒一個在，全部都翹班了，趕快去點一下。」陳玉珍則得意表示，「這是空城計」。