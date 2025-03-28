　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

▲▼被徐巧芯拿驗傷單追著跑 柯建銘 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院25日過了法定院會時間後，國民黨晚間衝入議場處理反廢死、反戒嚴公投案，引發綠營不滿，民進黨團今（28日）上午7點進入議場，在議場、主席台排出各式標語「撤回空殼公投」等手板，並擺出一個大大的「罷」字響應大罷免活動。立法院長韓國瑜允諾先行協商再開會，上午院會僅綠委跟零星藍委留守，議場中，徐巧芯就拿著驗傷單追著柯建銘跑、放話全武行的傅崐萁跟揚言單挑的柯建銘面對面，但並未發生打架事件，唯二留守的陳玉珍則是透過直播一一點名介紹綠委。

▲▼立法院院會 停擺 民進黨在議場中間擺設 大型 罷 字。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委昨在議場四個門口貼上封條並排班守夜，今清晨，民進黨立委把封條撕下來，並在七點議場門一開後就進場，也立刻登記提案。隨後民進黨立委進入議場布置，在議場地上擺出被民團鎖定罷免的35區域藍委外，也在場中擺滿「撤回空殼公投」、「違法會議，表決無效」、「撤回無效議決」，而昨日貼在議場的封條，綠委則改貼在議場後方的院長出入口，並在地上排出一個大大的「罷」字，藍委則跑到場中央呼口號順便踢掉「罷」字布條。

▲▼立法院院會 朝野海報戰 國民黨立委踢爛 罷 字。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 朝野海報戰 國民黨立委踢爛 罷 字。（圖／記者屠惠剛攝）

對於綠委排班守夜，國民黨團總召傅崐萁27日表示，國民黨團尊重韓國瑜，若韓國瑜召集協商，國民黨團會出席，至於現場是否要排除民進黨立委，傅崐萁直言，「全武行是選項之一」。柯建銘今上午受訪則反嗆，「傅崐萁，你若膽識好就來單挑，我拿拐杖跟你打，我放雙手讓你」，敢動民進黨立委一根汗毛，自己想清楚。

議場中，撂下狠話的兩個人一度面對面，但並未發生任何衝突；而周二院會時，柯建銘因藍委夜襲表決，拿起拐杖怒敲發言台，「斷棒」砸中一旁的徐巧芯，徐隨後去驗傷，今日議場中，徐巧芯則拿著驗傷單追著柯建銘跑，柯建銘並未多理會，僅回「去提告」隨後走掉，旁邊綠委、藍委則嚴陣以待，隨時上前護駕。

▲▼正面對決 傅崑萁不甩柯建銘 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

院會接近中午，現場剩綠委在位置上，僅零星藍委留在議場中，而陳玉珍活力旺盛，由藍委林倩綺攝影，陳玉珍拿出名單、一一點名介紹綠委，「王義川，他在喝水，哇！這次沒跟議事人員要水喝；這是邱志偉，他是高雄的立委；黃秀芳呢？在這裡，相當認真的委員；何欣純委員，她有相當民意基礎，也是未來台中市長候選人；這是陳秀寶，很認真的委員，她在看書，不要遮起來啦！妳不遮我還找不到」。

對於陳玉珍點名，大部分綠委並未給予回應，由於場內藍委不多，僅綠委郭昱晴表示，「好了啦，你們的人沒一個在，全部都翹班了，趕快去點一下。」陳玉珍則得意表示，「這是空城計」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
區桂芝央視受訪遭檢舉　教長：若違反規定可依法懲戒
快訊／台中銀樓被搶20萬金項鍊　黑白搶匪高雄落網
好市多4月1日起「入場新規定」　會員贊成：本來就該如此
快訊／大潤發改名「大全聯」　新招牌曝光
快訊／好市多宣布4／1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場
揪出黃子佼們！網淚憶「只有她」：能拉出暗網裡的人
快訊／640萬賓士起火！　車主董事長身分曝光
科技業薪資排名揭曉！聯發科蟬聯第一　平均年薪曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

封條貼滿立法院議場　許宇甄：民進黨不想開會可以全數辭職

多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

立院首交付2公投　李進勇：依法要符合對重大政策創制或複決

翁曉玲追殺點名《雅琴看世界》「該停播」　NCC回應：須委員會決議

民進黨團提3主張「周二違法會議應收回」　韓國瑜允諾先協商再開會

母控「藍高層施壓」要兒子領銜罷吳沛憶　綠委同情：責任丟青年軍？

賴清德推首次防衛韌性操演　歐盟呼應公布最新報告：確立7大目標

卸任黨部主委竟是「簽離職單」　民眾黨議員火大怒轟黨中央

上榜國台辦「台獨打手名單」　曹興誠反擊：大白天為什麼講鬼話？

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

封條貼滿立法院議場　許宇甄：民進黨不想開會可以全數辭職

多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

立院首交付2公投　李進勇：依法要符合對重大政策創制或複決

翁曉玲追殺點名《雅琴看世界》「該停播」　NCC回應：須委員會決議

民進黨團提3主張「周二違法會議應收回」　韓國瑜允諾先協商再開會

母控「藍高層施壓」要兒子領銜罷吳沛憶　綠委同情：責任丟青年軍？

賴清德推首次防衛韌性操演　歐盟呼應公布最新報告：確立7大目標

卸任黨部主委竟是「簽離職單」　民眾黨議員火大怒轟黨中央

上榜國台辦「台獨打手名單」　曹興誠反擊：大白天為什麼講鬼話？

區桂芝央視受訪遭檢舉　教長：若違反規定可依法懲戒

刺青客是強盜！噴辣椒水搶走包包　老闆慘丟1萬...愛貓也嚇跑

快訊／台股收盤大跌348.87點　台積電跌6元至952

「國產3款新休旅」今年攻佔百萬內地盤！瞄準TOYOTA大小雙神車

大谷翔平連2戰開轟　道奇主帥關注精神層面：今年更放鬆

靈鷲山嘉義中心廣結善緣　近百人赴翻轉DNA體驗課程

快訊／梧棲銀樓被搶20萬金項鍊　黑白搶匪逃21hrs高雄落網

《超級機器人大戰Y》2025颯爽登場　粉絲嗨翻：靈壓還在

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師怒：許多人被性侵數百次

陸企狂挖高科技「護國群山」高薪誘跳槽　近百工程師遭約談

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

政治熱門新聞

傅崐萁撂話「全武行是選項」　柯建銘：膽識好來單挑「放雙手讓你」

被點名應停播　張雅琴：翁曉玲應該下台

閩南狼唱「中共快點打」　陸委會：一看就是反諷

區桂芝「上央視批賴清德」遭檢舉　蔣萬安力挺：堅定捍衛言論自由

台股走跌逾千點　卓榮泰：未嘗不是重新站在高點的契機

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

柯建銘稱警消組工會恐釀中共侵台　時代力量轟：失格言論抹紅基層

快訊／柯疑急性腎損傷　陳佩琪急開記者會

直擊／綠營拂曉出擊！議場排滿「違法會議」手板　院長出入口貼封條

「反對民進黨就準備被追殺」　陳揮文：只剩八炯、曹興誠有言論自由

卸任黨部主委竟是「簽離職單」　民眾黨議員火大怒轟黨中央

賴清德防衛韌性委員會喊話：堅持反統戰滲透　台灣沒有分裂本錢

「亞亞」未來可透過2方式來台？　劉世芳回應了

母控「藍高層施壓」　罷吳沛憶領銜人急駁斥

更多熱門

相關新聞

封條貼滿立法院議場　許宇甄：民進黨不想開會可以全數辭職

封條貼滿立法院議場　許宇甄：民進黨不想開會可以全數辭職

民進黨團不滿立法院日前處理國民黨團推動的反廢死、反戒嚴公投案，今（28日）再度杯葛立法院會，在立法院議場內貼滿封條與抗議標語。國民黨立委許宇甄批，民進黨今天再次癱瘓議事，封鎖民主，根本是在國會搞戒嚴，行政院長卓榮泰再次被擋在議場之外，台灣國會運作又要再次停擺一天，民進黨自己不想開會可以全數辭職，不要只想利用國會撕裂台灣。

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

民進黨團提3主張「周二違法會議應收回」　韓國瑜允諾先協商再開會

民進黨團提3主張「周二違法會議應收回」　韓國瑜允諾先協商再開會

母控「藍高層施壓」要兒子領銜罷吳沛憶　綠委同情：責任丟青年軍？

母控「藍高層施壓」要兒子領銜罷吳沛憶　綠委同情：責任丟青年軍？

曹興誠反擊「台獨打手名單」：大白天為什麼講鬼話？

曹興誠反擊「台獨打手名單」：大白天為什麼講鬼話？

關鍵字：

立法院國民黨民進黨柯建銘陳玉珍傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！

「大潤發」預計改名為「大全聯」

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

比爾蓋茲預言AI十年內取代人類！剩3職業倖存

台北男租BMW買貢丸　衝進楊梅休息站連撞7車

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面