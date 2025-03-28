上榜國台辦「台獨打手名單」　曹興誠反擊：大白天為什麼講鬼話？

▲國台辦「台獨打手名單」。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

記者郭運興／台北報導

大陸國台辦官網26日推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，發言人陳斌華公布，被舉報人員包括民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、網紅八炯、「黑熊學院」金主曹興誠共11人，大陸方面將進一步查核事證，依法追責。對此，曹興誠27日回應，大白天為什麼這麼多人講鬼話？威脅台灣人的是中共，中共就是「虎」，而陳斌華等人喊打喊殺，就是「倀」；自己是虎是倀，還罵他「爲虎作倀」，真是顛倒黑白。

國台辦發言人陳斌華26日表示，國務院台辦政府網站推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄”後，備受關注，舉報踴躍，共收到舉報郵件323封。經梳理已收到的舉報線索，被舉報人員包括內政部部長劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院」金主曹興誠，「深綠」牙醫史書華，「台獨」網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）等。

陳斌華痛批，舉報郵件均控訴相關人員的惡劣行徑，如羅織罪名打壓在野黨，威脅解散愛國統派團體，蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士，公然侵害陸配正當權益、叫盡「獵殺」陸配等，表達對受其打壓迫害的強烈憤慨，「我們將進一步核查相關舉報信息，堅持以事實為依據、以法律為準繩，對這些打手、幫凶依法追責。」

對此，曹興誠表示，中共國台辦發言人陳斌華再度把他列為「台獨打手」，說他「為虎作倀，助紂為虐」；講的真是鬼話。

曹興誠表示，今天在兩岸之間，天天軍演，威脅要殺害台灣人的是中共，中共就是「虎」，而陳斌華等人幫中共喊打喊殺，就是「倀」；自己是虎是倀，還罵他「爲虎作倀」，真是顛倒黑白，豬八戒倒打一耙。

接著，曹興誠提到，在台灣鼓吹武統的劉振亞，其行為根本就是兩軍對陣時的心戰喊話；想製造台灣人的恐懼，添加投降的心理，這種心戰喊話，是戰爭行爲，是文攻武嚇的ㄧ種形式，台灣沒有把她逮捕問審，已經極為寬大，竟然還有一些自稱「學者」的糊塗蛋，說台灣政府妨礙其言論自由，說出這種鬼話的人，不是極蠢，就是極壞。

曹興誠批評，台灣現在已經被這些極蠢極壞，成天講鬼話的「投共幫」盤據了國會殿堂，國家安全岌岌可危；解決之道，就是大罷免。

最後，曹興誠強調，拜託大家一起努力，參與連署，朗朗乾坤要靠大家一起維護。今天不珍惜台灣的民主自由，將來就會墜入鬼哭神嚎，虎倀爲虐的黑暗世界。台灣人，請務必覺醒！出來連署，出來投票。

▼前聯電董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）