清明掃墓4不1要　南消一大結合區公所進行無人機公墓宣導

▲台南市消防局第一大隊鹽水分隊，26日結合區公所人員至鹽水區各公墓運用無人機巡查及實施清明防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明時節即將到臨，民眾慎終追遠返鄉掃墓祭祖，為加強宣導民眾掃墓期間防火安全觀念，台南市消防局第一大隊鹽水分隊，26日結合區公所人員至鹽水區各公墓運用無人機巡查及實施清明防火宣導，並向民眾呼籲清明「掃墓不用火」，以期降低公墓火災的風險。

這次宣導活動充分發揮無人機功用，公墓區域部署巡邏網絡，並運用無人機進行高空監控，全方位掌握墓區動態，並搭配熱顯儀，可供消防人員巡查墓地時，監控是否有燃燒跡象或執行墓地火警勤務時判斷燃燒範圍及火流方向。在無人機上懸掛顯眼標語「清明掃墓不用火，環保又安全」，並播放「清明掃墓不用火」語音提醒民眾掃墓時注意防火避免造成山林田野火警，現場也同步發送取水袋，請民眾務必配合把餘燼熄滅後再行離去。

消防局長李明峯呼籲，民眾於掃墓祭祖時，切勿任意燒雜草，違反消防法第14條田野引火燃燒申請許可及安全防護相關規定，得處新台幣3000元以下罰鍰；若造成空氣污染，得依空氣污染防制法第32條及第67條規定處1200元以上10萬元以下罰鍰；如因放火焚燒雜草而危害公共安全，更有可能觸犯刑法放(失)火罪而面臨刑事責任。

市長黃偉哲也呼籲民眾，清明掃墓務必遵守「4不1要」原則，除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走，這樣不只可減少空氣污染，也能為掃墓習俗帶來新氣象，你我共同為平安清明盡一份心力。