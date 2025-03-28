烏克蘭再反攻！傳精銳部隊參與作戰　奪取俄國別爾哥羅德州土地

▲據信烏克蘭正展開新一輪攻勢，入侵俄羅斯別爾哥羅德州奪取土地。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭士兵正悄悄入侵俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod），此處距離俄烏邊境約40公里，烏軍坦克與戰爭衝過泥濘田野，在地雷區與龍牙障礙之間闢出一條道路，展開新一輪攻勢，一步步奪取別爾哥羅德州土地。

每日電訊報報導，儘管俄羅斯克里姆林宮宣稱這場進攻已被挫敗，但烏克蘭一小部分的士兵仍在持續推進中，這項作戰計畫嚴密保密，尚不清楚這波攻勢屬於突襲性質或是長期行動。據信參與行動的烏軍總人數可能不到500人，行動規模與目標都小得多，不過外傳烏軍部分精銳部隊有參與其中，使用數十輛美國提供的布萊德利戰車。

華府智庫「戰爭研究所」指出，目前Demidovka、Prilesye與Popovka村莊正爆發激烈戰鬥。與此同時，烏克蘭發動一連串精確空襲，鎖定指揮所、橋梁、直升機、倉庫等目標進行攻擊。

報導指出，烏克蘭在尋求止戰和平之際果斷採取進一步軍事行動，有幾個原因。別爾哥羅德州與烏克蘭蘇米、哈爾科夫、盧甘斯克地區接壤，俄軍經常在此處對烏克蘭發動攻擊，烏方派遣軍隊越境除了有助於保護蘇米免受俄軍攻勢，也許還能夠減輕烏軍堅守在庫斯克地區剩餘部隊的壓力。

只不過，烏克蘭這波攻勢與先前庫斯克反攻之戰不同的地方在於，這次的進展緩慢且較不穩定。保衛民主基金會（FDD）俄羅斯計畫副主任哈迪（John Hardie）指出，俄羅斯似乎對這次的行動做充足準備。親俄軍事部落客雷巴爾（Rybar）指出，隨著俄軍反擊，在Demidovka發生的戰鬥十分激烈，情勢緊張。

哈迪指出，烏軍現階段戰果有限，正持續推進占據制高點，不過目前判斷這是否對前線其他地區產生影響還太早。他也說，烏軍展開這波行動的第9天仍在持續進攻，這表明烏克蘭更可能試圖透過長期軍事存在來建立緩衝區。