▲桃園市議會藍營「反惡罷、反廢死」，籲綠營停止仇恨式罷免。（圖／國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨黨團27日召開「反惡罷、反廢死」記者會指出，桃園市部分民進黨議員及綠營側翼，發動罷免桃園市六名藍營立委，引起藍營基層群情激憤，藍營動員反制罷免市議員，為了地方和諧，決定暫緩處理，黨團堅決反

對仇恨式罷免，呼籲綠營適可而止。

至於剴剴案所引發的虐童議題，黨團重申反廢死立場，反對民進黨透過大法官釋憲，完成了實質廢死，支持黨中央虐童無期徒刑或死刑主張及推動反實質廢死公投案。

黨團總召林政賢及所有出席市議員，對於民進黨及側翼發動的大罷免行動，強烈譴責及反對指出，尤其在罷免過程，以仇恨動員方式，讓政黨之間的和諧蕩然無存，原本選民投下神聖一票選舉立委，任期應該是4年，但是民進黨為了在國會能變成多數，竟然發動無差別式罷免立委，激化地方對立，這種惡罷毫無正當性，凸顯綠營政治報復及輸不起心態。

林政賢說，國民黨桃園市6名立委，上任一年多來，為桃園市爭取很多建設及經費，這些都有案可查，而且通過25年未修改的財劃法，讓桃園市1年增加經費259億元，挹注桃園市的財政，對桃園市未來建設發展，具有實質性的助益，相較民進黨只為了反對而反對，對桃園市的財政完全沒有幫助，反而要罷免為地方打拚的優質立委，一點道理都沒有，凡是支持桃園市持續大建設、大發展的市民，就要拒絕綠營及其側翼把罷免當作政治報復手段行為。

林政賢表示，今年立法院通過的總預算為歷年最高，為了罷免正當性，民進黨政府卻說無錢可用，各個部會紛紛哭窮賣慘，以「騙騙騙」方式，造謠抹黑，以「騙術治國」，進行全台瘋狂大惡罷，如果預算真的不足，可以透過動用預備金及追加預算方式，不能把議會民主變成以民進黨為主，民進黨去年立委選輸就翻桌，野蠻又惡質。

市議員舒翠玲痛批民進黨選輸不肯認輸，在國會不斷杯葛，呼籲人民站出來，支持國會正常運作。詹江村則譴責，民進黨開了不好先例，無理罷免立委，走回頭路。梁為超抨擊，過去一年國會亂亂亂，罷免立委理由荒唐可笑，堅決反惡罷。副召陳美梅說，今年通過中央政府總預算2.9兆，歷年最高，民眾可以從行政院主計總處查詢相關完整資料。

針對反廢死議題，黨團表達力挺反廢死立場，剴剴案從2023年迄今引起社會非常多關注，3月19日街頭有非常多來自各地的父母或公民團體，到現場為剴剴哀悼。黨團支持虐童死刑，應透過修法跟務實的方法給受害者家屬一個公道，反觀民進黨的神主牌廢死已經默默地執行，透過大法官釋憲，完成了實質廢死。

黨團重申反對實質廢死，尤其對惡意虐童零容忍，除了透過桃園市立委務實改革來補全社會的安全網，不能容忍讓兒童成為制度漏洞的受害者，更不允許民進黨繼續用政治的操作來掩飾問題。

「捍衛公理正義！反廢死！」黨團支持虐童無期徒刑或死刑，除了聲援凱凱，也為所有被虐孩子討公道，同時全力支持黨中央提出反實質廢死公投案，此案也於3月25日在立法院表決逕付二讀，黨團希望終結悲劇，讓台灣不再有下一個剴剴，希望接下來所有會面對死刑的案件，都能順利判刑，順利的執行死刑。

國民黨黨團議員包括：總召林政賢、副召舒翠玲、陳美梅，副執行長王仙蓮、錢龍及市議員詹江村、徐玉樹、梁為超、楊朝偉、吳進昌、劉熒隆、張桂綿、李柏坊、陳韋曄、黃婉如、孫韻璇、周玉琴等均出席記者會。