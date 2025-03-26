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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／反廢死、反戒嚴公投順利逕付二讀　國民黨團「精心策略」曝光

▲▼立法院院會 停擺 民進黨總召柯建銘在議場召集黨籍立委 聚集說明策略。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會停擺，民進黨總召柯建銘在議場召集黨籍立委討論策略。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

為反制大罷免，國民黨提出反廢死、反戒嚴2公投，原本預定21、25日院會時處理，但因新黨副秘書長游智彬21日進入議場2樓脫序行為，導致綠委兩次院會都佔領主席台杯葛。以國民黨內部所定的時間來看，25日是公投提案需逕付二讀的死線，時程上才趕得及8月23日全國公投時間，不過面對昨日綠委杯葛，藍委沒有積極奪回主席台，原來是手上握有2項「精心策略」。

游智彬21日跑到立法院議場二樓直播讓綠委不滿，為此杯葛院會，讓國民黨本希望推的反廢死、反戒嚴公投無疾而終；25日院會原定繼續處理公投案，但綠營要求先處理游智彬脫序行為，再度佔領主席台。不過，以昨綠委佔領主席台的人數來看，藍委是有能力奪回主席台的，但白天時藍委按兵不動，直到晚間6點多，綠委全部撤離主席台後，藍委才走向主席台。

據悉，藍營此次是經過「精心策劃」才未排除主席台上的綠委。首先，昨日院會議程，除了處理國民黨所提的兩個公投案外，接下來則是行政院長卓榮泰的總質詢時間，當天排定12位立委要質詢，因此，藍委不強力排除主席台上的綠委，就是要讓外界知道，民進黨自己擋自己的閣揆質詢，「這是滑天下之大稽」。

國民黨團首席副書記長羅智強直言，他們自己癱瘓自己的行政院長總質詢，國民黨為什麼要幫忙排除？且聽說綠營內部都有雜音，不理解為何柯建銘堅持要癱瘓總質詢；但既然民進黨要這樣搞，國民黨也會奉陪。

國民黨第二個「精心策劃」是昨日上午的黨團大會，國民黨內部就有討論到，他們已預判到民進黨團會繼續杯葛院會，但因當天有排總質詢，因此國民黨查看《立法院議事規則》第22條規定，「本院會議開會時間為上午九時至下午六時。但舉行質詢時，延長至排定委員質詢結束為止。」因此，藍營就已預判當天會議可能會延長到很晚，黨團也要求藍委都需留在院區內，不可任意離開，以便隨時回來議場投票。

▲▼立法院院會 停擺 民進黨團霸佔主席台 要求韓國瑜處理 新黨副秘書長游智彬鬧議場案。（圖／記者屠惠剛攝）

據了解，上週五民進黨杯葛院會時，國民黨團就已經開會決定讓民進黨去佔領主席台，希望等到周二他們迷途知返，因此，25日早上開始開會時，韓國瑜沒有讓卓榮泰先離開，就是希望民進黨不要再惡搞，否則行政院會被民進黨團拉下來一起浪費時間，但沒想到民進黨團仍堅持霸佔主席台不讓會議進行，但他們忽略了議事已經開始，一切都必須依照議事日程進行。

藍營人士分析，上週議事處已經將周五、周二排定質詢的名單送給各委員，加上原本會議已處理完報告事項，正在進行討論事項，討論事項結束後就要進入質詢事項，會議是連續進行，哪有中間切斷的道理？民進黨團自己沒搞清楚規則的精神，誤判形勢，讓國民黨團、韓國瑜有機會可以繼續進行會議，正好打了民進黨團的臉。

藍營人士嗆，柯建銘因為自己的誤判，導致留守人力不足，因此才會氣急敗壞的在議場內拿拐杖當刀亂砍一通，還誤傷國民黨委員。現在為了彌補自己的失誤，向基層支持者交代，加大累積大罷免仇恨值，無來由的要民進黨團立委現在就到議場門口排隊睡覺，號稱國會議事通、執政黨大黨鞭怎麼會做這種自囚的蠢事？難怪王世堅、王定宇都在擔憂總召身體，是不是怪怪的。

一名國民黨立委指出，昨天國民黨團兩公投能順利完成逕付二讀交協商，是因為國民黨團熟稔議事規則，大家夠團結，願意留守配合黨團運作，而民進黨則是輸在粗心大意，也輸在柯建銘的自滿自大，民進黨順遂慣了，開始出現驕氣，一切怨不得人。

▲▼立法院院會 民進黨繼續杯葛 國民黨舉牌高喊民進黨治國無能 癱瘓國會。（圖／記者屠惠剛攝）

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