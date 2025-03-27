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桃園議會國民黨團反罷免、反廢死　籲綠營適可而止

▲國民黨桃園市議會黨團今天召開「反罷免、反廢死」記者會，黨團聲明堅決反對仇恨式罷免。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市議會黨團今天召開「反罷免、反廢死」記者會，黨團聲明堅決反對仇恨式罷免。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議會國民黨黨團今（27）日上午召開「反惡罷、反廢死」記者會，針對桃園市民進黨議員及綠營側翼發動罷免桃園市國民黨6席立委，引發藍營基層群情激憤，藍營原本動員反制罷免市議員，但基於地方和諧決定暫緩處理，黨團聲明堅決反對仇恨式罷免，呼籲綠營應適可而止。

此外，針對剴剴案引發虐童議題，國民黨團重申反廢死立場，反對民進黨透過大法官釋憲，完成實質性廢死，支持黨中央虐童無期徒刑或死刑主張及推動反實質廢死公投案。

國民黨市議會黨團今天上午10時許召開記者會，出席市議員包括總召林政賢、副召舒翠玲、陳美梅，副召王仙蓮、錢龍及市議員詹江村、徐玉樹、梁為超、楊朝偉、吳進昌、劉熒隆、張桂綿、李柏坊、陳韋曄、黃婉如、孫韻璇、周玉琴等人。

林政賢指出，黨團針對民進黨及側翼發動的大罷免行動均表達譴責及反對立場，在罷免過程，綠營以仇恨動員方式，讓政黨間的和諧蕩然無存，原本選民投票選舉立委，其任期應該是4年，但民進黨為在國會能變成多數，竟發動無差別式罷免立委，激化地方對立，實屬不智之舉，這種惡罷毫無正當性更凸顯綠營政治報復及輸不起之惡劣心態。

▲國民黨桃園市議會黨團重申堅決反對仇恨式罷免。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國民黨桃園市議會黨團重申堅決反對仇恨式罷免。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林政賢認為，國民黨桃園市6名立委在上任一年多時間，為桃園市爭取很多建設經費都有案可查，且通過25年未修改財劃法，讓桃園市1年增加經費259億元，挹注桃園市財政，對桃園未來建設發展具有實質性助益。相較民進黨只為了反對而反對，對桃園市財政完全沒有幫助，反而要罷免為地方打拚的優質立委，根本一點道理都沒有，凡是支持桃園市持續大建設、大發展市民，就要拒絕綠營及其側翼把罷免當作政治報復手段行為。

黨團一致認為，今年立法院通過總預算為歷年最高，民進黨卻為了罷免正當性竟謊稱無錢可用，各個部會紛紛哭窮賣慘，以「騙騙騙」方式來造謠抹黑「騙術治國」，進行全台瘋狂大惡罷，如果預算真的不足，可透過動用預備金及追加預算方式，不能把議會民主變成以民進黨為主，民進黨去年立委選輸就翻桌，既野蠻又惡質。

市議員舒翠玲、詹江村等人則痛批民進黨選輸不肯認輸，在國會不斷杯葛。過去一年，賴清德沒有為人民做過一件福國利民之事，呼籲人民要站出來，支持國會正常運作；民進黨開了不好先例，無理罷免立委，走回頭路。梁為超與副召陳美梅也抨擊，過去一年國會亂亂亂，罷免立委理由根本荒唐可笑，堅決反惡罷。去年通過中央政府總預算2.9兆為歷年最高，民眾可從行政院主計總處查詢相關完整資料。

此外，黨團亦針對反廢死議題表達力挺反廢死立場，其中剴剴案從2023年迄今引起社會非常多關注，3月19日街頭有非常多來自各地的父母或公民團體，在現場為剴剴哀悼。黨團支持虐童死刑，應透過修法跟務實方法給受害者家屬一個公道，反觀民進黨的神主牌廢死已經默默地執行，透過大法官釋憲，完成了實質廢死。黨團重申反對實質廢死，尤其對惡意虐童零容忍，除透過桃園市立委務實改革來補全社會的安全網，不能容忍讓兒童成為制度漏洞的受害者，更不允許民進黨用政治操作來掩飾問題。

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