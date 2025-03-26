綠營不滿違法表決衝韓國瑜、周萬來辦公室撲空　打電話無人接聽

▲民進黨團立委衝韓國瑜辦公室、秘書長室抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團提案提出反廢死、反戒嚴公投，昨院會表定6點休息後，晚上7點18分，大批藍委、立法院長韓國瑜回到議場，表決通過，將兩公投提案逕付二讀，讓綠營大為不滿。民進黨團今（26日）召開記者會並翻出議事規則，直指昨院會是違法會議及表決。會後，民進黨團成員也先後前往韓國瑜及秘書長周萬來辦公室要「討教議事規則」，不過兩間辦公室空無一人，立委致電韓國瑜、周萬來，兩人也並未接聽電話。

根據議事規定，散會時間已屆而議事未畢，主席得徵詢出席委員同意，酌定延長時間。而今日會議表定結束時間為晚上6點，因此若要延長會議，應於晚上6點前於議場內宣布。若舉行質詢時，延長至排定委員質詢結束為止，但昨日院會並沒有進入質詢階段。

吳思瑤批評，藍白聯手違法表決兩個空殼公投，根據立法院議事規則第22條，會議開會時間為上午9時至下午6時，但舉行質詢時，延長至排定委員質詢結束為止，但昨天根本還沒進入質詢，所以會議時間只到到下午6時。周萬來自己寫的「議案審議－立法院運作實況」裡面都有寫，根本是周亂來，寫的書可以丟到歷史灰燼。

黨團記者會結束後，民進黨團成員也前往韓國瑜院長辦公室、周萬來秘書長室抗議「請教議事規則」。但兩間辦公室空無一人，立委致電韓國瑜、周萬來也並未接聽。

吳思瑤表示，黨團訴求很清楚。針對昨天的違法會議會議無效，議事規則解釋跟理解如此嚴重的錯誤，來好好討教、理性對話，也要求針對游智彬的事件處理，絕對不是只有一位游智彬，不能夠輕輕放下。不是只把游一個人這會期禁止入內採訪就完事，到底立法院潛入了多少游智彬？真假記者，有多少被紅統人士來滲透，都要徹查，這攸關議事秩序、關國會尊嚴。

吳思瑤指出，但如同過去每次拜訪韓國瑜院長、拜訪周萬來秘書長一模一樣，每次韓國瑜院長都不在院內，都有事公出，但公出什麼、有什麼行程沒人知道，從院長的維安隨扈到秘書，沒有人知道韓院長現在在哪裡。立法院長可以不用來上班嗎？

吳思瑤表示，周萬來也很神奇，人依舊神隱，連打電話都失聯，請問立法院長不在、秘書長也沒有留下來坐鎮，立法院唱空城，任何的事件、任何的狀況誰來因應？現在面對的是一個院長神隱、院長落跑、秘書長失聯的立法院。