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曝國民黨2公投案問題多！　時代力量喊反對：反戰公投請去中國辦

▲▼朱立倫 國民黨啟動公投宣示 記者會 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨啟動公投宣示記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

為反制大罷免，國民黨團提案提出反廢死、反戒嚴公投，25日立法院會晚間表決通過，兩項公投提案逕付二讀後交付協商。對此，時代力量今（26日）指出國民黨公投的問題，強調堅決反對這兩個違反程序正義，違反公投法的無效公投，而且要辦反戰公投，請國民黨，直接到意圖侵略台灣的中國去辦。

時代力量表示，昨天晚上，在立法院藍、白人數優勢下，國民黨團提出的「反戒嚴」及「反廢死」公投，已經逕付二讀。但昨晚的表決時間，明顯已超出法定投票時間，尚在討論事項過程中，亦未透過議事程序延長開會時間，韓國瑜院長應該出面說清楚，況且，濫用「逕付二讀」通過這兩項公投，更是背離國會基本的委員會中心主義。

時代力量表示，民進黨的柯建銘總召使用拐杖敲打桌面的確不妥，但國民黨現在刻意把焦點轉移至此，不回應議事處理的重大疑義，完全是避重就輕。逕付二讀後，這兩項公投有可能在一個月冷凍期過後，將由中選會審理，但現在公告的公投主文跟理由書，顯然就有許多問題。

「反廢死公投」方面，時代力量指出，主文為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策」，去年，憲法法庭公布 113 年憲判字第 8 號判決，要求法院如果要判處死刑，必須經各級法院合議庭法官「一致決」，讓死刑有條件合憲 ，並沒有宣告死刑違憲。

時代力量說，也就是說，台灣到目前為止，並沒有「廢除」死刑，而憲法法庭的判決，法律位階等同於憲法，即便這項「反死刑一致決」公投通過，也無法改變憲法法庭判決，請問這樣的公投意義、效力是什麼？

「反戒嚴公投」方面，時代力量再指，主文為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭」，這項公投，更是莫名其妙。

時代力量認為，先不論這項公投把「青年喪命」跟「家園被毀」這種毫不客觀的恐嚇字眼放入主文，早已違背公投法對於公投主文的要求。國民黨這項公投，是訴求反對戰爭、不要軍事戒嚴，但依照憲法規定，立法院本來就有議決宣戰案、戒嚴案之權，要避免濫用戒嚴，立法院就是最主要的把關機制，根本無須公投。

時代力量強調，國民黨將「你是否同意政府應避免戰爭」訴諸公投，根本是偷換概念，沒有台灣人願意戰爭，現實是中國以武統戰爭恐嚇台灣，真心建議中國國民黨，要辦反戰公投，請到中國去辦！

最後，時代力量呼籲，中國國民黨，請把國會的重心放回國人真正在意的民生法案，而不是藉著公投操弄社會對立、激化極端情緒，拖垮台灣社會。

▼時代力量。（圖／時代力量提供）

▲▼時代力量。（圖／時代力量提供）

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