CNN揭川普關稅戰1伎倆！　「先撂重話」讓人乖乖吞下

▲ 川普關稅政策將於4月2日全面生效。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普關稅戰引發投資者恐慌、金融市場震盪，更掀起部分支持者及企業領袖不滿。如今距離他口中關稅全面生效的4月2日「解放日」僅剩一周，仍不見軟化跡象，CNN對此分析，川普的策略是先讓美國人對最壞情況做好心理準備，再推出相對溫和的版本，以降低市場與企業恐慌。

川普25日談及即將實施的關稅措施，雖然仍稱「4月2日將是個大日子」，但措辭出現微妙轉變，甚至提及豁免可能性，令投資者喜出望外。

華府智庫「加圖研究所」赫伯特．A．斯蒂費爾貿易政策研究中心（Herbert A. Stiefel Center for Trade Policy Studies）副主任格拉博（Colin Grabow）指出，「這其中一定有行銷因素，因為關稅上調的邏輯並不明顯。我懷疑川普政府正試圖在提高關稅的目標之間取得平衡，同時不令市場太過震驚」。

事實上，這並非川普首次採取這種關稅策略。他競選期間放話對所有墨西哥及加拿大進口產品徵收25%關稅，但多次延後執行，後來僅對不符合《美墨加貿易協定》（USMCA）的進口商物徵收額外關稅。此外，川普曾揚言對中國商品徵收60%關稅，不過目前僅徵收20%關稅，鋼鐵鋁則額外加徵25%。

墨西哥、中國及加拿大是美國前3大貿易夥伴，占美國去年進口商品總值的41%。因此經濟學家與企業憂心，若美國與這3國爆發全面貿易戰，將導致關鍵商品生產成本大幅提高。

不過川普的「先強硬、再緩和」策略在一定程度上減少了市場恐慌，先揚言施加最大程度的痛苦，後來又適度減少，以安撫民眾神經，但關稅依然存在，只是變成一顆「更容易吞下的藥丸」。

值得注意的是，相較針對特定產業或國家的關稅政策，川普對對等關稅態度較為強硬。對等關稅指的是對各國向美國商品徵收的稅率做出對等回應，以符合公平貿易，民眾也較容易理解。

不過，川普慣用「先喊10成、實施6成」的策略來減少市場恐慌，但即便是「6成」版本的關稅政策仍對企業與消費者帶來壓力。3月美國消費者信心指數已跌至2021年1月以來最低點，顯示民眾對關稅的憂慮加深。

但不論經濟數據多慘，川普關稅政策恐怕不會踩煞車。格拉博指出，「川普自詡為『關稅狂人』，似乎長期迷戀進口關稅，我們應該假設他是真心想提高關稅，而非只是一種談判策略」。