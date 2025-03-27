川普考慮「降低對中國關稅」　換取北京批准出售TikTok

▲川普提出對中國降低關稅，換取北京批准出售TikTok。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普26日表示，如果北京批准TikTok出售協議，他可能讓中國「稍微降低關稅」。此前，他宣布對所有美國貿易夥伴、包括長期盟友課徵對等關稅，甚至宣布全面生效的4月2日是「美國的解放日」。

川普提出中國出售TikTok，換取降低關稅的方案時說，「可能是以批准的形式，或許吧，而我認為他們會這麼做的。」他談到TikTok買家時說，「我們將會找到最好的，對國家最好的。關於TikTok，我最擔心的就是我們的國家。」

▲TikTok在美國的命運懸而未決。（圖／達志影像／美聯社）



TikTok擁有數百萬使用者，市值估計高達500億美元，但在美國的命運懸而未決。去年，一項法案經國會2黨通過、前總統拜登簽署，要求母公司字節跳動（ByteDance）把TikTok出售給一間非中資企業，否則就會面臨全國禁令。

川普就職之前，TikTok一度在美國被下架，川普表示將重新審視禁令之後，才又恢復服務。川普上任第一天，旋即簽署行政命令，要求字節跳動4月5日之前出售或撤資TikTok業務。

接下來，副總統范斯（JD Vance）與國安顧問瓦爾茲（Michael Waltz）一直在合作尋找買家。范斯本月曾經告訴NBC，他有信心在最後期限之前，與新買家達成協議。