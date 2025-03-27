紐時點名特斯拉可能成為汽車關稅贏家　馬斯克：衝擊顯著

▲紐約時報指出，特斯拉可能會成為這波汽車關稅的贏家。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普宣布對進口汽車徵收25%關稅，將在4月2日生效。紐約時報指出，特斯拉可能成為這波汽車關稅的贏家，或者至少比競爭對手受到的損失還要小。不過馬斯克已表示，「關稅對特斯拉的衝擊依然顯著」。

川普這波汽車關稅課徵對象是所有進口至美國的汽車與卡車，包括在海外組裝的美國品牌汽車；白宮預估，這可望每年為美國新增逾1000億美元（約新台幣3.3兆元）的財政收入。但這恐怕將大幅推高消費者買車成本，分析人士透露，此舉可能導致新車售價上漲數千、甚至超過1萬美元（約新台幣33萬元）。

紐時指出，特斯拉所有在美國銷售的汽車都在加州、德州生產，這意味著特斯拉汽車不會受到關稅影響，儘管公司生產成本仍會因進口零件關稅上升。已知特斯拉有從中國大陸進口部分零件。

▲馬斯克表示，關稅對特斯拉的影響依然顯著。（圖／達志影像／美聯社）

針對汽車關稅，馬斯克26日透過社群平台X發文表示，川普的關稅政策對特斯拉公司產生重大影響，「特斯拉並非分毫未損，關稅對特斯拉的衝擊依然顯著」。馬斯克並未詳細說明特斯拉將受到何種影響。

包括特斯拉在內的所有汽車製造商都從其他國家進口馬達、電池、原料及其他零件，這些零件都將被徵收關稅，導致價格上揚。不過在此之際，來自加拿大和墨西哥的零件將暫時豁免關稅，直到川普政府能夠計算並免除這當中美國零件的關稅。