缺德醫「人工受孕」多次調包精子　她測DNA發現：我高中睡過哥哥



▲維多利亞‧希爾在本週一接受了英國獨立電視台晨間新聞談話節目《This Morning》的採訪，與觀眾們分享了這段讓她既震驚又難過的經歷。（圖／翻攝YT／This Morning）

圖文／CTWANT

美國康乃狄克州（Connecticut）女子維多利亞‧希爾（Victoria Hill）日前在接受DNA檢測時，意外揭穿了一起發生在多年前的醫療醜聞。原來她的母親當年因為生育問題，向耶魯大學紐哈芬健康中心（Yale New Haven Health）求助，執行人工受孕手術的生育專家，卻瞞著多名女性患者偷偷使用自己的精子來進行手術。如今希爾不但因為這名惡德的醫療專家，意外擁有了25個有類似遭遇的兄弟姊妹。更讓她難過的是，她高中時親密交往的男友，竟然也是這場惡行的受害者。近日，希爾接受了英國獨立電視台（ITV）晨間新聞談話節目《This Morning》的採訪，與觀眾們分享了這段讓她既震驚又難過的經歷。

綜合外媒報導，3月24日上午，希爾在康乃狄克州的家中，以連線視訊的方式接受了《This Morning》主持人在英國的採訪。她告訴主持人們，其實從自己青少年時期開始，就覺得自己與父親長得不太像，後來她在2020年罹患了一種在父母家族中都不曾顯露過的遺傳疾病，意外對自己的基因產生了懷疑，於是透過了美國加州的基因科技公司《23andMe》進行DNA檢測，希望檢查自己的基因是否有缺陷。

這間近年醜聞纏身的基因科技公司，當年在歐美十分風行，因此有著十分龐大的基因資料庫。而根據這些資料數據，該公司還會自動幫客戶檢索遺落在外的親戚，因此掀起過不少話題。當希爾拿到檢測結果的時候，報告竟然告訴她，她還有著23個兄弟姊妹。希爾則對此嗤之以鼻，因為她只有一個從小一起長大的兄弟。

當希爾接受檢測之後，開始陸續接到一些人透過電話或是電子郵件向她聯繫，宣稱自己是她同父異母的兄弟姊妹。她一開始以為這些人是在惡作劇，但其中有一名女性異常執著，不僅多次向她連繫，還向她詢問：「妳的母親是不是也去過耶魯大學的紐哈芬健康中心進行人工受孕？」

這名女子、或者該說是希爾的姊妹告訴她，她們的生父是一名叫做伯頓‧考德威爾（Burton Caldwell）的男子。他不僅是一名生育醫學的權威專家，同時還是耶魯大學的教授。

希爾這時才驚慌起來，因為她知道自己的雙親確實曾因為無法生育的問題所苦，並且接受過長達8年的不孕治療。此外，耶魯大學就在她的家鄉康乃狄克州紐哈芬市，其附屬醫院的婦產科醫學與生殖醫學相當出名，如果雙親在1970、80年代遭遇生育問題，耶魯大學確實是他們最好的選擇。

「就這樣，一切都聯繫了起來。」希爾表示，她當時心中五味雜陳，考慮了許久，最終才向父母坦白了這件事－－不出她意料，她的父母對這件事毫不知情。希爾的母親告訴她，考德威爾告訴她的說法是，用於手術的精子是來自於一位匿名的醫學院學生所捐贈。

據了解，在197、80年代，生殖醫學技術取得了爆發式的進步，但是相關的規範卻尚未成熟，因此有些臨床醫生會使用自己或實習生的精子來進行手術。此外，捐贈者的精子樣本管理也十分混亂，因此時常出現人工受孕的嬰兒「生父不詳」的狀況。

據希爾的母親回憶，當時所有求助的女性患者，都被要求「不要問太多問題」、「要把懷孕視為一種祝福。」簡而言之，就是叫她們「少管閒事」。

更讓希爾難過的事情還在後面。2023年，希爾參加了一場高中同學會，當她已經對此事逐漸開始釋懷，因此在餐桌上將這件事與她的同學們分享，告訴他們自己一下多出了20多個兄弟姊妹。當時，她注意到自己高中時的前男友臉上露出了若有所思的表情，並且在整場同學會中都顯得有些沉默。

經過攀談，希爾才了解到這名前男友的母親在不久前才告訴過他，自己也是因為做了生育治療才會順利懷上孩子，這讓他們有了不好的猜測。希爾的前男友最終鼓起勇氣打電話給母親，確認了是同一位醫師替她進行了手術。

希爾表示，幾週後，她從這位前男友那裡收到一封附有DNA檢驗圖片的簡訊，上面只簡單寫著：「妳是我妹妹。」她還補充道：「最狗血的是，當他把截圖傳給我的時候，我手機上的『23andMe』APP也同時跳出了通知，告訴我：『你多了1個同父異母的兄弟』。」

此前，希爾在接受美國《CNN》採訪時，就曾透露過這件事讓她非常受傷，「現在我們看著人們的照片，沒有辦法不想到，如果他都可以成為我的哥哥，那麼任何人都有可能成為我的兄弟姊妹。這件事讓我以一種完全不同的視角回顧了我的整個高中生涯，而這玷汙了那一段時光。」她補充說明：「我必須坦承，當時我們真的非常、非常親密。」

事實上，根據希爾的調查，她的生活圈中有不少夫妻都曾接受過考德威爾的治療，除了她的高中前男友，還有一名小學同學、以及她常去的餐廳裡一對雙胞胎員工，都可能是她的兄弟姊妹。

希爾在節目上告訴主持人，考德威爾已經在日前去世了。在他過世之前，希爾曾經找上門向這位影響了她一生的男人對質，「當我問他為什麼要做這種事，他只解釋『因為這是生孩子的生意啊』。」

希爾對此陳述：「他看起來既沒有半點悔意，也沒有任何擔心。我得到的印象就是：『既然妳媽媽想要一個孩子，那我就給她一個孩子。』」

「我認為他是個自戀狂，我相信他對耶魯生育診所的創立做出了重大的貢獻，但為了讓這個計劃成功，他採取了非常極端的作法。另外一方面，也有人問過我：『這難道不好嗎？妳母親想要一個孩子，她也確實得到了一個孩子，妳對妳的生命有什麼不滿嗎？』」

希爾表示：「我很感激我的生命－－我愛我的藍眼睛，我的智慧，我的運動天賦，這些可能是從他那裡繼承來的；但另一方面，我不想成為一場生育詐欺的產物。我的母親從來沒有同意過使用他的精子，我也不想繼續知道我有越來越多的兄弟姊妹。」

據了解，2024年，希爾與她的母親將考德威爾告上了法庭，指控他在患者不知情的狀況下在手術中混入自己的精子，因此指控他行為不當、造成精神傷害、詐欺等數項罪名，但未等到宣判，考德威爾就已經因為年事已高過世。

目前美國對於生殖醫學的法律規範仍相當混亂，全美52州中只有10多州通過了相關的法律，並對提供生殖醫學治療的診所進行規範。而另一方面，全美至少有超過80位生育醫師正面臨與考德威爾類似的指控，這個數字還可能只是真實數字的冰山一角。

如今，希爾正致力於推動美國生殖醫學相關法律規範的完善，因此主動分享了在她身上的故事，並且希望提高人們對生殖醫學診所提供醫療行為的警惕。

另一方面，耶魯大學紐哈芬健康中心則在最近發表的一份聲明中宣稱：「沒有證據能表明，紐哈芬健康中心參與了考德威爾博士遭受指控的行為。」健康中心的代理律師指出，「所謂的『詐欺行為』僅發生在考德維爾的私人診所，而他在那裡進行的醫療行為，耶魯大學對此並不知情。」

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