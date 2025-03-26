第55屆全國技能競賽分區賽　桃竹苗分署青少年選手勇奪7金

▲桃竹苗分署培訓的「自主移動機器人」職類青少年組選手陳翰漳(左)吳昱辰(中)，及培訓老師黃新福。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第55屆全國技能競賽分區賽青少年組於3月26日公布競賽成績，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署共有57名青少年選手，參加10個職類的比賽，勇奪7金、4銀、2銅及10優勝的佳績，培訓選手特別在「自主移動機器人」及「漆作裝潢」職類中展現優異成績。

桃竹苗分署培訓的「自主移動機器人」職類青少年組選手吳昱辰與陳翰漳（2人一組），目前就讀君毅高中一年級，他們憑藉著出色的默契合作與熟練的技術，在第55屆全國技能競賽中區賽中脫穎而出，展現精湛的自主移動機器人操作與程式設計能力，榮獲金牌。

▲全國技能競賽「自主移動機器人」職類青少年組競賽。（圖／桃竹苗分署提供）

吳昱辰自幼對機械與電子電路充滿興趣，父親常帶著他拆解舊電器，讓他從小培養動手實作的能力，國中時，他參加職業體驗課程，發現這項興趣能成為專業技能，因此帶著滿腔的熱情投入機器人相關競賽領域；而另一位選手陳翰漳，則因從小熱愛遙控玩具，對機器人的操控與組裝產生濃厚的興趣，進而踏上競賽之路。在學習過程中，他不僅精進機器人組裝與操作技術，更培養了競賽策略與解決問題的能力。

為了備戰分區賽，兩人投入大量時間練習，寒假期間更前來桃竹苗分署接受密集培訓，指導老師謝道明表示，訓練重點除了精進技術外，還特別強化抗壓能力與臨場應變技巧，透過模擬突發狀況提升選手的實戰經驗。此外，由於青少年組選手年齡約在13至15歲，透過團體培訓也能培養他們自我管理與自主學習的能力，未來將有助於學業與日常生活中。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署多年來致力於技能扎根，每年透過校園巡迴講座、手作體驗及國手經驗分享等活動推廣職涯教育，發掘具潛力的青少年並提供培訓資源，鼓勵參與競賽。今年分署培訓選手的得獎人數大幅成長，充分展現技能教育向下扎根的成效。緊接著青年組競賽將於3月27日至28日登場，歡迎大眾持續關注比賽並為選手們加油，見證他們的精彩表現。