找到興趣愛好　花蓮高工2生參賽「機器人系統整合」拚勝選

▲桃竹苗分署「機器人系統整合」職類培訓選手杜軒樊(左)及林柏彧(右)積極備賽，拼佳績。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部桃竹苗分署17日表示，第55屆全國技能競賽分區賽即將於3月中旬登場，桃竹苗分署培訓的「機器人系統整合」職類選手(2人1組)杜軒樊與林柏彧，就讀花蓮高工電機科一年級，杜軒樊自小熱愛參與各類活動，進入花蓮高工後，在一次學校安排的競賽職類參觀活動中，接觸機械手臂技術，而產生濃厚興趣，積極爭取成為培訓選手。

另一位選手林柏彧，自幼對電子積木與小型機器人懷有濃厚興趣，然而直至國三參加比賽後，才真正燃起他對電機領域的熱愛。隨著參賽次數增多，他逐漸陶醉於挑戰中學習與成長的過程，並在多次競賽中獲得優異成績。林柏彧表示，最大的樂趣便是「從解決問題中獲得滿滿的成就感！」

▲桃竹苗分署「機器人系統整合」職類培訓選手杜軒樊(左)及林柏彧(右2)積極備賽，(右1)為培訓老師謝道明。

他也分享一次難忘的經驗，某次參加自走車比賽，車子設計完成後卻無法運作，對突如其來的狀況，他耗費整個週末，細心檢查每一個元件，最終發現問題竟出在一顆故障的電阻。當他更換後，車子終於順利啟動，那一刻讓他感受到無比的成就感，也更加堅定自己在電機領域努力的決心。

桃竹苗分署表示，該分署今年也組成歷屆規模最大的參賽隊伍，共派出466名菁英，將在競賽中大展身手，爭奪桂冠，進一步爭取晉級全國賽力拼佳績。