　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台積電「被加碼」　國台辦罵賴總統是「賣台專業戶」

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

台積電董事長魏哲家宣布加碼投資美國後，近日被美國總統川普「加碼」投資金額為2000億美元，我政府則表示「樂觀其成」。對此，大陸國台辦表示，台積電已成為「砧板上任人宰割的肥肉」，並點名批評賴清德總統是「賣台專業戶」。

大陸國台辦發言人陳斌華於今（26）日的例行記者會上批評，在民進黨當局「極力逢迎、拱手相送」之下，台積電已成為「砧板上任人宰割的肥肉」。

他痛批，對台積電變成「美積電」竟然能「樂觀其成」，可見民進黨眼中只有一黨一己之私，根本不把台灣同胞福祉和產業界利益放在心上，為了「倚外謀獨」，只會在「賣台」、「毀台」的路上越走越遠。

陳斌華稱，台灣產業界和民眾失去的不只是眼前的工作，還將失去未來的發展機會。對於賴清德這樣的「賣台專業戶」濫權妄為，台灣社會提出質疑、充滿憂慮，理所當然。

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.3.26） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

另一方面，賴清德總統近日在「玉山論壇」上說，台灣會和民主夥伴一起努力，強化非紅供應鏈及數位團結，共同應對威權主義擴張的威脅與挑戰；台灣的產業將達到「立足台灣，布局全球，行銷全世界」。

陳斌華表示，兩岸經濟各具特色、優勢互補，兩岸產業鏈供應鏈合作是經濟發展的自然結果，是兩岸企業基於市場規律作出自主選擇、優化配置形成的合作體系，有利於兩岸企業發展，有利於增進兩岸同胞民生福祉。

陳斌華批評，「賴清德違背經濟規律和市場規律，迎合外部勢力搞所謂『非紅供應鏈』，目的是想重彈『民主對抗威權』的老調」。

「兩岸經濟脫不了鉤，斷不了鏈」，陳斌華強調，賴清德強行操弄「脫鉤斷鏈」，「迴旋鏢」只會扎到台灣產業身上，受損的是台灣企業、民眾的利益福祉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐巧芯「中斷棒」驗傷　柯建銘喊快告：公物換新的，我賠！
南韓「知名千年佛寺」遇火劫！剩碎瓦和梵鐘　信徒痛哭失聲
獨／高雄驚見身分不詳腐屍！　警竟請私人殯葬處理
陸配小微黑歷史曝！　稱把老公當跳板「我嫁到台灣搞錢」
中捷砍人男當庭下跪！本想模仿鄭捷判死　現在「活著就有希望」
獨／20歲軍人撞癱行人！　父母要賠450萬調解
追粉紅超跑！　「上百椅子」排隊報名畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

DeepSeek V3小更新　中文寫作和搜索等四能力強化

台積電「被加碼」　國台辦罵賴總統是「賣台專業戶」

美再列50陸企進入制裁清單　12間AI大模型相關企業上榜

國台辦：民進黨造成台灣觀光產業變「觀光慘業」

清明限定！紙紮版小米SU7熱銷　70元有找「燒給祖先開」

李延賀刑期曝光！　國台辦批民進黨炒作：當事人與家屬都清楚

海協會回電海基會函詢？　國台辦：純屬「子虛烏有」

非法代孕產業鏈！　17歲彝族少女幫50歲大叔生雙胞胎

痛到走不了路！40歲女髖關節長「300顆軟骨瘤」　醫傻眼急清石

陸配亞亞涉「武統論」已離台　國台辦痛批民進黨：有悖人倫傷天害理

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

【泰格與雪兒】十年之後

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

DeepSeek V3小更新　中文寫作和搜索等四能力強化

台積電「被加碼」　國台辦罵賴總統是「賣台專業戶」

美再列50陸企進入制裁清單　12間AI大模型相關企業上榜

國台辦：民進黨造成台灣觀光產業變「觀光慘業」

清明限定！紙紮版小米SU7熱銷　70元有找「燒給祖先開」

李延賀刑期曝光！　國台辦批民進黨炒作：當事人與家屬都清楚

海協會回電海基會函詢？　國台辦：純屬「子虛烏有」

非法代孕產業鏈！　17歲彝族少女幫50歲大叔生雙胞胎

痛到走不了路！40歲女髖關節長「300顆軟骨瘤」　醫傻眼急清石

陸配亞亞涉「武統論」已離台　國台辦痛批民進黨：有悖人倫傷天害理

S.H.E赴日旅行絕美合照曝！「遊客幫忙拍的」網讚：下張專輯封面

楊祐寧出道24年唯一害怕女藝人是她　親曝崩潰原因…楊謹華也沒轍

14歲男腎移植「1個月突失明」　醫揪出罕病「aHUS」

深化保健作物合作！花蓮攜手順天堂藥廠　開創健康農業新契機

楊祐寧妻Melinda懷三胎拎靜奢風美包擺拍！時髦帶貨Valextra 2新款

正副議長選舉「跑票」遭民進黨除名　台南5連霸議員提告勝訴

「統一尚勇」響徹台南　統一獅開幕戰200人樂團熱血應援

高雄混凝土車壓垮排水溝路面　側翻90度釀1傷...水泥流滿地

DeepSeek V3小更新　中文寫作和搜索等四能力強化

張秀卿結婚11年「爆和小12歲嫩夫分房睡」！　無奈原因曝光

反對群眾怒嗆「滾回去」　亞亞囂張反嗆「妳進來嘛」

大陸熱門新聞

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

男童吃麥芽糖跌倒！12cm竹籤「刺到顱底」

陸配亞亞抵福州機場 數名黑衣男子趨前包圍「陪同」離開

鴻海勁敵掌門人太強！　再登富比世榜冠軍

陸推「台獨打手幫凶」舉報專線　國台辦回應

陸配亞亞事件　國台辦痛批民進黨：有悖人倫傷天害理

非法代孕！17歲少女幫大叔生雙胞

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

走不了！40歲女髖關節長「300顆軟骨瘤」

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

李延賀刑期曝光！　國台辦批民進黨炒作

女住戶高喊「救命啊」！鄰居報案結果超尷尬

痛罵國安17條「反和平」　國台辦：恐怖政治、綠色獨裁

更多熱門

相關新聞

國台辦：民進黨造成台灣觀光產業變「觀光慘業」

國台辦：民進黨造成台灣觀光產業變「觀光慘業」

台灣觀光旅遊逆差不斷惡化，2024年全台旅客逆差899.2萬人次，觀光產值逆差約6922億元新台幣，我方堅持「小兩會」協商，也讓台灣旅遊業界只能咬牙硬撐。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（26）日指出，造成台灣觀光產業變「觀光慘業」的根本原因就是民進黨。另外，談及我方避免兩岸中小學交流，陳斌華則痛批民進黨「逢中必反」為謀「獨」已經喪失理智。

高雄知名骨科拓展新據點　分院地點、建照曝光　

高雄知名骨科拓展新據點　分院地點、建照曝光　

李延賀刑期曝光！　國台辦批民進黨炒作

李延賀刑期曝光！　國台辦批民進黨炒作

海協會回電海基會函詢？　國台辦：純屬「子虛烏有」

海協會回電海基會函詢？　國台辦：純屬「子虛烏有」

陸配亞亞事件　國台辦痛批民進黨：有悖人倫傷天害理

陸配亞亞事件　國台辦痛批民進黨：有悖人倫傷天害理

關鍵字：

台積電賴清德國台辦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

H級AV女優宣告引退！

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」身分曝光

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

鄰居爆亞亞狂嫌台灣爛　律師怒噴1句話

遭趙駿亞車內施暴！吳婉君傷勢曝光

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

即／移民署再公布小微＋恩綺限期離台時間

更多

最夯影音

更多

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面