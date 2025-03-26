台積電「被加碼」　國台辦罵賴總統是「賣台專業戶」

▲台積電。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

台積電董事長魏哲家宣布加碼投資美國後，近日被美國總統川普「加碼」投資金額為2000億美元，我政府則表示「樂觀其成」。對此，大陸國台辦表示，台積電已成為「砧板上任人宰割的肥肉」，並點名批評賴清德總統是「賣台專業戶」。

大陸國台辦發言人陳斌華於今（26）日的例行記者會上批評，在民進黨當局「極力逢迎、拱手相送」之下，台積電已成為「砧板上任人宰割的肥肉」。

他痛批，對台積電變成「美積電」竟然能「樂觀其成」，可見民進黨眼中只有一黨一己之私，根本不把台灣同胞福祉和產業界利益放在心上，為了「倚外謀獨」，只會在「賣台」、「毀台」的路上越走越遠。

陳斌華稱，台灣產業界和民眾失去的不只是眼前的工作，還將失去未來的發展機會。對於賴清德這樣的「賣台專業戶」濫權妄為，台灣社會提出質疑、充滿憂慮，理所當然。

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

另一方面，賴清德總統近日在「玉山論壇」上說，台灣會和民主夥伴一起努力，強化非紅供應鏈及數位團結，共同應對威權主義擴張的威脅與挑戰；台灣的產業將達到「立足台灣，布局全球，行銷全世界」。

陳斌華表示，兩岸經濟各具特色、優勢互補，兩岸產業鏈供應鏈合作是經濟發展的自然結果，是兩岸企業基於市場規律作出自主選擇、優化配置形成的合作體系，有利於兩岸企業發展，有利於增進兩岸同胞民生福祉。

陳斌華批評，「賴清德違背經濟規律和市場規律，迎合外部勢力搞所謂『非紅供應鏈』，目的是想重彈『民主對抗威權』的老調」。

「兩岸經濟脫不了鉤，斷不了鏈」，陳斌華強調，賴清德強行操弄「脫鉤斷鏈」，「迴旋鏢」只會扎到台灣產業身上，受損的是台灣企業、民眾的利益福祉。