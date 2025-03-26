國台辦：民進黨造成台灣觀光產業變「觀光慘業」

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣觀光旅遊逆差不斷惡化，2024年全台旅客逆差899.2萬人次，觀光產值逆差約6922億元新台幣，我方堅持「小兩會」協商，也讓台灣旅遊業界只能咬牙硬撐。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（26）日指出，造成台灣觀光產業變「觀光慘業」的根本原因就是民進黨。另外，談及我方避免兩岸中小學交流，陳斌華則痛批民進黨「逢中必反」為謀「獨」已經喪失理智。

陳斌華回應，我們一貫秉「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸旅遊交流合作，釋放的善意和誠意有目共睹。2023年大陸方面宣佈恢復接待台灣居民來大陸團隊游，台灣居民可以自由往來大陸，2024年對大陸居民赴馬祖、金門旅遊和赴台灣團隊游作出安排，今年1月又宣佈恢復福建、上海居民赴台團隊游。

陳斌華指出，「反觀民進黨，一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，這是造成台灣觀光產業變『觀光慘業』的根本原因。」對於台灣旅遊業界和相關基層民眾的困境，我們深感同情。對於他們的呼聲訴求，我們表示理解。

另外，我教育部日前稱，台灣中小學校開展交流活動時以歐美、東北亞等學校優先，對於兩岸的交流「能避免就避免」。勞動部也稱要避免大陸通過兩岸交流進行「統戰滲透」，維持台灣總體安全目標。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華回應，「這些言論表明，民進黨當局『逢中必反』，謀『獨』已到了喪失理智、不擇手段阻撓破壞兩岸正常交流交往的地步。」

陳斌華表示，我們一貫秉持「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸各領域交流合作和人員往來。反觀民進黨當局，一味操弄「反中抗中」，不斷渲染所謂「統戰滲透威脅」，其實質是害怕兩岸同胞走近走親、常來常往，擔心台灣民眾由此瞭解真實的大陸，進而拆穿其精心編造的「信息繭房」。

陳斌華強調，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同願望，是台灣社會的主流民意，任何與之相悖的圖謀注定失敗。