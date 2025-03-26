亞亞小微鼓吹武統該被驅逐出境？　街訪掀論戰

記者劉邠如、李芸樺／台北報導

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞，因鼓吹武統被廢止居留許可，已於昨(25日)晚間搭機離開台灣，有同樣行徑的小微、恩綺，也必須於3月31日前出境。對於這些「亞亞們」，台灣人是以何種觀點看待她們？ETtoday記者訪問街頭民眾，掀起兩方論戰。

「多多少少還是會覺得不舒服」木木小姐說，言論自由的前提是在尊重這件事情上面，她既然來到這裡，可能還是要對於這裡的人民的想法有一個尊重。李先生也說並不認同陸配說法，而且如果沒有殺雞儆猴用比較強硬的手段(驅逐出境)的話，那勢必之後還會一直發生，「這是要獲得尊重的必要手段」。

黃先生表示，兩國之間本來不附屬，陸配在台灣這個國家發表武統言論，不是煽動台灣民意情緒嗎？而她如果不認同台灣這個國家，把自己小孩都教育成像大陸小孩一樣了，表裡不一，那該一起快搬回去(大陸)住。

郭小姐也讚政府處置「大快人心」，批陸配煽動戰爭不該被允許，言論自由還是有一條線，她已踩線，造成小孩不在身邊也不值得可憐，「她如果覺得大陸那邊好就回去啊！不要用我們這麼好的福利，然後講我們這麼不好，太不老實了。」

林小姐則以臺灣人若在別的國家也被攻擊為同理，認為臺灣應該要理性去看待事情，不要別人講什麼就去攻擊她，更何況她在台灣還有家人，何必趕盡殺絕，就是理性的去處理它、面對它和解決它。

▲郭小姐認為亞亞言論已踩線 。（圖／記者李芸樺攝）