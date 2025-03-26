罷免徐巧芯、王鴻薇、李彥秀支持度高　藍：民調抽樣是在台南？

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

全台大罷免延燒，今（26日）有一份最新民調指出，支持罷免國民黨立委王鴻薇的45.3％，不支持罷免為45.1％；支持罷免國民黨立委徐巧芯為48.8％、不支持45.8％，另支持罷免國民黨立委李彥秀的佔46.6％、不支持41.3％。國民黨發言人楊智伃狠批民調非常不具公信力，樣本數也僅800多件，「難道民調抽樣是在台南？這份民調可信度與專業度敢拿出來說嘴？」只是配合民進黨操弄大惡罷帶風向。

楊智伃指出，該份民調非常不具公信力、專業，更是非常可笑；細看民調內容，不僅樣本數只有800多件，不具統計學學理，民調也提到上次總統大選，投給候選人賴清德跟投給侯友宜的比例是39：17，說是在台北做的民調。

「這份民調的抽樣樣本，難道是從台南做抽樣樣本的嗎？這份民調的可信度、專業度，你敢拿出來說嘴嗎？」楊智伃質疑，更細緻去看，民調設計的問題更是不合理！

楊智伃表示，這份民調還要拿出來作為民進黨大惡罷起手式嗎？只要有一點科學數據、專業能力，不管是名嘴或政治人物、一般選民，都可以看出這份民調就是專門用來帶風向、激起大惡罷。楊更強調，用民調操弄，真的非常可笑跟可恥。