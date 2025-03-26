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轟賴清德搞「賴十七條」是台獨三部曲　朱立倫：他想當台灣國父

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統近日宣布恢復軍法審判等17項反制中國顛覆活動的強硬措施，卻引發在野黨激烈反彈，國民黨主席朱立倫今（26日）主持中常會時指出，賴清德有「台獨三部曲」，賴清德為了台獨，不顧國人安全，不顧台灣民主，不顧人民期待的兩岸和平，只為成就他台獨萬歲、台灣獨立，成為台灣國父的使命。

朱立倫指出，賴清德的台獨三部曲，第一部是集錢集權、司法銀彈備好滿滿；第二部，全台搞大罷免，肅清異己、一黨獨大；第三部，推出「賴十七條」，思想戒嚴、言論管制。朱立倫認為，台灣人民看得非常清楚，台灣司法已經武器化，為了肅清政敵，司法像7-ELEVEN一樣隨時待命，不管從宜蘭、新竹縣市、台南、花蓮到各地，黨內政敵到在野黨主席，司法武器化只有一個目的，就是政治鬥爭，唯賴命是從。

朱立倫批評，中選會工具化，球員兼裁判，名單一補再補，審核時間一拖再拖，因為中選會正在等待指示，想讓罷藍、罷綠時間脫鉤，方便政治操作，殲滅在野黨，為所欲為。

朱立倫說，「賴十七條」號稱國安，其實只為了黨安、賴安，讓全民不安，目的就是假國安之名、行戒嚴之實，風聲鶴唳、肅清政敵。最近很多學者已經提出，今天的台灣是不自由的民主，賴為了台獨，在台灣實行綠色麥卡錫主義。

朱立倫感嘆，賴清德為了台獨，不顧國人安全，不顧台灣民主，不顧人民期待的兩岸和平，只為成就他台獨萬歲、台灣獨立，成為台灣國父的使命，這是非常嚴峻的事實。民進黨不管怎麼反駁，很清楚地，賴清德正在進行台獨三部曲。

朱立倫強調，國民黨堅定反對共產主義、反對台獨，反對共產專政，反對台獨勢力是國民黨一貫堅持的立場，任何傷害中華民國、傷害全民的，他們絕對不能接受。國民黨是最愛台灣、最堅定捍衛創建的中華民國；若行反共之名又不敢反對台獨，就是披著羊皮的狼，掛羊頭賣狗肉，就是要走綠色麥卡錫主義。最後，他再度重申國民黨立場，就是請民進黨跟他們一起反共、反台獨，共同捍衛中華民國，讓兩岸和平。

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