　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再轟藍白惡刪補助只為政治攻擊　民進黨：犧牲台電把人民當盤子

▲▼民進黨記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨「藍白惡砍台電補助 不顧民生只為鬥爭」記者會。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨將台電虧損歸咎於政府能源政策錯誤，大砍撥補2000億。對此，民進黨今(26日)由發言人吳崢、韓瑩召開記者會指出，台灣民生電價最高峰出現於馬英九政府時期，同時期核能發電占比高達16％以上，顯見電價主要受制國際燃料價格，而非核電，國民黨抹黑論述完全錯誤。民進黨強調，台電吸收虧損，穩定民生，現在急需撥補支持，藍白目的就是要逼迫台電漲價，造成民怨，再進行政治攻擊，這樣的做法不只把人民當盤子，也進一步弱化台電體質，對台灣傷害極大。

吳崢於「藍白惡砍台電補助 不顧民生只為鬥爭」記者會表示，台電迄今虧損4229億，亟需政府撥補，但藍白將此歸咎於民進黨政府能源政策錯誤；但事實是，台電從2022年至2024年，分別吸收金額2,807億、2,586億、600億元，三年吸收成本高達5,993億，這是為了維持物價、民生用電的價格穩定。

吳崢表示，若台電完全放手，讓電價依照市場機制調整，那今天台電會是賺錢的公司，但因台電除了要維持公司營運，也肩負維持國家供電穩定的社會責任，才會承擔虧損，這是台電為社會的付出。

吳崢說，與國際住宅用電相比，台電每度用電價格2.77元，遠低於韓國4.02元、法國7.4元、英國12.95元、德國13.2元等能源大國，顯示台灣的電價與世界各國相比都明顯較為低廉，這就是政府與台電近年來的努力。

吳崢再說，造成台電虧損的主因，來自俄烏戰爭導致國際燃料價暴漲，其中燃煤漲近10倍，燃油漲近7倍；再進一步檢視國際燃煤及燃料價格趨勢，在俄烏戰爭後都呈現爆漲，即便到現在也未下降回戰前相對低檔的價格水準，這些國際燃料價格的漲幅成本均由台電吸收，換句話說，等於是台電為了不讓民生受到衝擊，幫全民墊了這筆錢，既然如此現在政府當然要予以撥補，給台電協助，卻遭藍白惡刪預算。

接著，吳崢指出，觀察台灣歷年民生電價趨勢，最高是在馬英九油電雙漲時期，小商店330度以下3.76元、330度住宅用電3.02元，相對現在小商店330度以下大約2.61元、330度住宅用電2.45元；再觀察核電占比發電部分，馬英九時期高達16%以上，如今已下降至5%以下，也就是馬英九時期，大量用核電時，電價反而比現在還高，現在核電用的少，電價反而較便宜，顯然核電與電價完全是脫勾議題。

吳崢再指，因應俄烏戰爭的能源價上漲，政府為補貼2022-2024年期間台電為了穩定物價及照顧民生、弱勢所吸收的2598億元成本，因此編列2000億預算撥補台電，且政府預算補貼電價並非台灣所獨創，例如德國也編列預算補貼5200億、法國補貼7000億，日本5000多億元，但政府所編列這筆撥補預算，卻被藍白聯手封殺，甚至，國民黨寧願選擇花費二千多億多大撒幣普發現金，卻不願將此筆預算用於撥補台電虧損。

吳崢批評，藍白的目的就是要逼迫台電漲電價，造成萬物齊漲的民怨，在野黨再利用這個機會進行政治攻擊，這種政治利益掛帥，犧牲人民權益的態度，可惡至極。在野黨這樣的做法不只把人民當盤子，也會進一步弱化台電的體質，若台灣未來發生天災，恐影響台電的緊急應變能力，對台灣傷害極大。

▼民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨記者會。（圖／民進黨提供）

另外，韓瑩表示，國民黨主張使用核電，也許電價就會較低，但從數據顯示，這是錯誤的訊息，韓國核電佔比是三成，但自2020年以來，住宅電價漲幅達到49%，累積虧損約8000億元，台灣漲幅則是7%，累計虧損約4229億元。

韓瑩表示，不僅如此，現今我國核電總發電量佔比低，以2022年發電總發電量為例，2500億度電中，僅有150億度電為核能產生之發電，並隨者近年經濟發展，用電量成長，核能本身影響電價就有其限制。

韓瑩痛批，國民黨一直主張要使用核電作為能源來源，但是國民黨黨主席朱立倫當初擔任新北市長之時，可是說過；「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核電」、「只要我擔任市長一天，就不會讓核四運轉」、如「還有核安問題，核四就不應存在」、「非核家園是全國共識」，更在任內堅持不發乾式儲存場的執照讓核電廠提早停機除役，當初親手終結核電，現又以核電不運轉來封殺台電2000億補貼，可說是昨日今非，對台電非常不公道。

最後，韓瑩強調，政府對於核電使用一貫秉持三個原則，核電在安全無虞、核廢料可處理、以及社會有共識情況下，始終保持著開放討論的態度；韓瑩呼籲，國民黨及民眾黨，勿要為了自身黨派利益，在立院政治惡鬥，犧牲台電穩定，更犧牲全民的共同利益。

▼民進黨發言人韓瑩。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨記者會。（圖／民進黨提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫
快訊／嘉義議員病逝！　享年43歲
快訊／金賽綸方明開記者會　公開未成年交往金秀賢證據
LIVE／ETtoday健康雲大師講座陳適安開講　心律不整預
金秀賢放鳥台灣 　「大咖天團」確定當救火隊上場
快訊／去年任意引退！　味全龍外野手申請復籍
被罵「89化瘋狂打炮」！　李芷婷反擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

再轟藍白惡刪補助只為政治攻擊　民進黨：犧牲台電把人民當盤子

TVBS民調／賴清德恢復軍審獲6成支持　「藍綠白」皆贊成大於反對

國台辦護亞亞轟綠「拆散家庭」　王世堅嗆拗什麼：越講台灣人越生氣

幕後／反廢死、反戒嚴公投順利逕付二讀　國民黨團「精心策略」曝光

綠營不滿違法表決衝韓國瑜、周萬來辦公室撲空　打電話無人接聽

徐巧芯被「斷棒」砸到驗傷　柯建銘喊去告：毀損公物全換新我賠！

限時2.5小時徒步區！北捷中山站3／29試辦封街　2條行穿線畫回來了

檢調搜藍營台南黨部、花蓮縣府　趙少康警告：司法不該介入政治

「亞亞案」影響世壯運、雙城論壇？　蔣萬安：都依中央程序申辦

台東社會處長涉包庇爆性騷機構遭彈劾　懲戒法院判降級改敘、罰30萬

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

【泰格與雪兒】十年之後

再轟藍白惡刪補助只為政治攻擊　民進黨：犧牲台電把人民當盤子

TVBS民調／賴清德恢復軍審獲6成支持　「藍綠白」皆贊成大於反對

國台辦護亞亞轟綠「拆散家庭」　王世堅嗆拗什麼：越講台灣人越生氣

幕後／反廢死、反戒嚴公投順利逕付二讀　國民黨團「精心策略」曝光

綠營不滿違法表決衝韓國瑜、周萬來辦公室撲空　打電話無人接聽

徐巧芯被「斷棒」砸到驗傷　柯建銘喊去告：毀損公物全換新我賠！

限時2.5小時徒步區！北捷中山站3／29試辦封街　2條行穿線畫回來了

檢調搜藍營台南黨部、花蓮縣府　趙少康警告：司法不該介入政治

「亞亞案」影響世壯運、雙城論壇？　蔣萬安：都依中央程序申辦

台東社會處長涉包庇爆性騷機構遭彈劾　懲戒法院判降級改敘、罰30萬

才投履歷「人資半夜1舉動」　她嚇爛：太奴了！同行曝原因

變得不友善？日作家認了「日本人對外國客反感」　尤其3地區的居民

房貸餘額突破11兆　信義：逾放比例仍維持低檔

置身燈海星空裡！南投浪漫景觀餐廳　無敵夜景＋迷你動物園玩整天

台積電美國廠成本高　外媒：僅比台灣高一成

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

李心潔「裙襬搖搖」現身TORY BURCH台北101新店！曝來台必吃米苔目

頂呱呱「3張超值優惠券」今天限時領！人氣組合下殺69折起

裕隆股價低於淨值總座致歉　估今年代工不受關稅政策影響

劉雨柔「忍了又忍、一忍再忍」不想委屈了！突PO黑底文 懷胎5月洩煩惱

政治熱門新聞

快訊／遭柯建銘枴杖擊中　徐巧芯曬驗傷單

即／亞亞被下令離台　中華人權協會發聲明

柯建銘「打斷拐杖」噴出　徐巧芯：情緒崩潰近乎瘋魔

幕後／大罷免「綠4招登場」全揮空　罷團反應冷、二階預計成案數下修

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

忘了？韓國瑜稱官員逕自離席　影片曝卓榮泰當面獲韓同意才離開

亞亞離台留下千字文：希望噩夢快過去

二階連署進度最快！　罷免李彥秀13天衝破2萬份連署　

直擊／不滿韓國瑜宣布開會！　柯建銘怒丟拐杖砸中徐巧芯

謝龍介曝「普發1萬」已送二讀：賴清德可能還加碼

徐巧芯被「斷棒」砸到驗傷　柯建銘喊去告：毀損公物全換新我賠！

快訊／手臂遭柯建銘拐杖砸中！　徐巧芯曬大片瘀青提告

亞亞離台！陸委會籲國人：繼續歡迎陸配

白狼聚眾「國會餐廳」選竹聯幫主　警政署「要求」立法院才喊卡

更多熱門

相關新聞

TVBS民調／賴清德恢復軍審獲6成支持　「藍綠白」皆贊成大於反對

TVBS民調／賴清德恢復軍審獲6成支持　「藍綠白」皆贊成大於反對

總統賴清德日前召開國安高層會議，並於會後宣布5大國安威脅與17項因應策略，包括恢復現役軍人的軍事犯罪適用軍事審判。該政策引起不少討論，藍營也普遍反彈，然而，根據TVBS民調中心今（26日）公布最新民調，有60%民眾贊成恢復軍事審判，僅25%民眾則表示不贊成，且若與政黨傾向交叉分析，不管藍綠白支持者都是贊成大於反對。

國台辦護亞亞轟綠「拆散家庭」　王世堅嗆拗什麼：越講台灣人越生氣

國台辦護亞亞轟綠「拆散家庭」　王世堅嗆拗什麼：越講台灣人越生氣

徐巧芯被「斷棒」砸到驗傷　柯建銘喊去告：毀損公物全換新我賠！

徐巧芯被「斷棒」砸到驗傷　柯建銘喊去告：毀損公物全換新我賠！

檢調搜藍營台南黨部、花蓮縣府　趙少康說重話！

檢調搜藍營台南黨部、花蓮縣府　趙少康說重話！

電費占農漁民營業成本3成　農業部：若調漲會爭取經費補貼

電費占農漁民營業成本3成　農業部：若調漲會爭取經費補貼

關鍵字：

台電電價吳崢韓瑩國民黨民進黨預算

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

H級AV女優宣告引退！

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」身分曝光

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

鄰居爆亞亞狂嫌台灣爛　律師怒噴1句話

遭趙駿亞車內施暴！吳婉君傷勢曝光

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

更多

最夯影音

更多

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面