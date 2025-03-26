再轟藍白惡刪補助只為政治攻擊　民進黨：犧牲台電把人民當盤子

▲民進黨「藍白惡砍台電補助 不顧民生只為鬥爭」記者會。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨將台電虧損歸咎於政府能源政策錯誤，大砍撥補2000億。對此，民進黨今(26日)由發言人吳崢、韓瑩召開記者會指出，台灣民生電價最高峰出現於馬英九政府時期，同時期核能發電占比高達16％以上，顯見電價主要受制國際燃料價格，而非核電，國民黨抹黑論述完全錯誤。民進黨強調，台電吸收虧損，穩定民生，現在急需撥補支持，藍白目的就是要逼迫台電漲價，造成民怨，再進行政治攻擊，這樣的做法不只把人民當盤子，也進一步弱化台電體質，對台灣傷害極大。

吳崢於「藍白惡砍台電補助 不顧民生只為鬥爭」記者會表示，台電迄今虧損4229億，亟需政府撥補，但藍白將此歸咎於民進黨政府能源政策錯誤；但事實是，台電從2022年至2024年，分別吸收金額2,807億、2,586億、600億元，三年吸收成本高達5,993億，這是為了維持物價、民生用電的價格穩定。

吳崢表示，若台電完全放手，讓電價依照市場機制調整，那今天台電會是賺錢的公司，但因台電除了要維持公司營運，也肩負維持國家供電穩定的社會責任，才會承擔虧損，這是台電為社會的付出。

吳崢說，與國際住宅用電相比，台電每度用電價格2.77元，遠低於韓國4.02元、法國7.4元、英國12.95元、德國13.2元等能源大國，顯示台灣的電價與世界各國相比都明顯較為低廉，這就是政府與台電近年來的努力。

吳崢再說，造成台電虧損的主因，來自俄烏戰爭導致國際燃料價暴漲，其中燃煤漲近10倍，燃油漲近7倍；再進一步檢視國際燃煤及燃料價格趨勢，在俄烏戰爭後都呈現爆漲，即便到現在也未下降回戰前相對低檔的價格水準，這些國際燃料價格的漲幅成本均由台電吸收，換句話說，等於是台電為了不讓民生受到衝擊，幫全民墊了這筆錢，既然如此現在政府當然要予以撥補，給台電協助，卻遭藍白惡刪預算。

接著，吳崢指出，觀察台灣歷年民生電價趨勢，最高是在馬英九油電雙漲時期，小商店330度以下3.76元、330度住宅用電3.02元，相對現在小商店330度以下大約2.61元、330度住宅用電2.45元；再觀察核電占比發電部分，馬英九時期高達16%以上，如今已下降至5%以下，也就是馬英九時期，大量用核電時，電價反而比現在還高，現在核電用的少，電價反而較便宜，顯然核電與電價完全是脫勾議題。

吳崢再指，因應俄烏戰爭的能源價上漲，政府為補貼2022-2024年期間台電為了穩定物價及照顧民生、弱勢所吸收的2598億元成本，因此編列2000億預算撥補台電，且政府預算補貼電價並非台灣所獨創，例如德國也編列預算補貼5200億、法國補貼7000億，日本5000多億元，但政府所編列這筆撥補預算，卻被藍白聯手封殺，甚至，國民黨寧願選擇花費二千多億多大撒幣普發現金，卻不願將此筆預算用於撥補台電虧損。

吳崢批評，藍白的目的就是要逼迫台電漲電價，造成萬物齊漲的民怨，在野黨再利用這個機會進行政治攻擊，這種政治利益掛帥，犧牲人民權益的態度，可惡至極。在野黨這樣的做法不只把人民當盤子，也會進一步弱化台電的體質，若台灣未來發生天災，恐影響台電的緊急應變能力，對台灣傷害極大。

▼民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

另外，韓瑩表示，國民黨主張使用核電，也許電價就會較低，但從數據顯示，這是錯誤的訊息，韓國核電佔比是三成，但自2020年以來，住宅電價漲幅達到49%，累積虧損約8000億元，台灣漲幅則是7%，累計虧損約4229億元。

韓瑩表示，不僅如此，現今我國核電總發電量佔比低，以2022年發電總發電量為例，2500億度電中，僅有150億度電為核能產生之發電，並隨者近年經濟發展，用電量成長，核能本身影響電價就有其限制。

韓瑩痛批，國民黨一直主張要使用核電作為能源來源，但是國民黨黨主席朱立倫當初擔任新北市長之時，可是說過；「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核電」、「只要我擔任市長一天，就不會讓核四運轉」、如「還有核安問題，核四就不應存在」、「非核家園是全國共識」，更在任內堅持不發乾式儲存場的執照讓核電廠提早停機除役，當初親手終結核電，現又以核電不運轉來封殺台電2000億補貼，可說是昨日今非，對台電非常不公道。

最後，韓瑩強調，政府對於核電使用一貫秉持三個原則，核電在安全無虞、核廢料可處理、以及社會有共識情況下，始終保持著開放討論的態度；韓瑩呼籲，國民黨及民眾黨，勿要為了自身黨派利益，在立院政治惡鬥，犧牲台電穩定，更犧牲全民的共同利益。

▼民進黨發言人韓瑩。（圖／民進黨提供）