黃國昌下令守住新竹！民眾黨3／30新竹宣講　高虹安、2藍委將到場

▲民眾黨3月30日將於新竹天公壇舉辦第二場「人民要當家」宣講。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

記者袁茵／台北報導

民眾黨將於30日在新竹天公壇辦第二場「人民要當家」宣講，雖然停職且面臨罷免的新竹市長高虹安2024年因為助理費案退出民眾黨，但代理市長為民眾黨籍邱臣遠，因此為民眾黨唯一執政縣市，此次宣講將聚焦在高虹安、邱臣遠市政成績，民眾黨主席黃國昌下令「一定要守下新竹」，且有2名藍委鄭正鈐、謝龍介，及國民黨籍新竹市議會議長許修睿參加。

民眾黨今（26）下午舉行中央委員會，會後由青年部主任劉昱鴻、文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱共同召開轉述記者會。因應本週六329青年節，記者會上也宣布青年計畫，包含「青年預算，你來提案！」、「青年幕僚實習計畫」，希望增加年輕朋友對公眾事務參與的機會。

吳怡萱表示，黃國昌會中特別提到，針對民進黨在新竹發起惡罷，民眾黨中央絕對會全力以赴，不會讓民進黨操作罷免成功，30日當天會邀請所有黨代表全力動員，一起到場力挺，團結對抗綠色威權，而黃國昌也強調「新竹一定要守下來」，不會被民進黨分化，邀請大家共同壯大民眾黨。

▲民眾黨中央委員會會後轉述記者會，新聞部主任吳怡萱。（圖／記者袁茵攝）

吳怡萱指出，黃國昌也於會中跟中央委員交換意見，針對公投議題，民眾黨不會缺席，將會提出自己的公投提案；目前交由政策會與立院黨團經審慎討論研擬後，將儘速在立法院提出。最後，針對前黨主席柯文哲遭司法迫害，黃國昌也拜託黨公職及支持者繼續關注此案，台北地檢署不斷欺騙社會大眾，透過斷章取義、片面資訊放話給媒體，未來民眾黨會持續在法庭上，協助柯捍衛清白。

自23日結束在新北板橋舉辦的第一場「人民要當家」，緊接而來的場次在3月30日於新竹登場。李頂立強調，「民主派報員」的行動反應熱烈，6款「真相DM」不夠，因為民進黨幹的壞事，只能說罄竹難書，所以這次追加成8款，「在總統賴清德上任後，只要反對、質疑，就動用國家資源來教訓你，這不就是一種國家級的家暴嗎？」

李頂立強調，民眾黨有必要將事實跟真相繼續傳遞出去，新竹場一樣會在現場發放「真相DM」，邀請公民帶回家或是派報傳遞，將真相繼續傳達出去，希望大家一起於新竹場站出來守護真相、守護荷包、守護未來。

針對會不會再邀請台灣公務革新力量聯盟常務理事朱智宇到場宣講？吳怡萱回應，若認真看演講內容，朱有超過7成都在批評執政黨，但側翼網軍刻意挑部分言論分化，民眾黨不會因此卻步，民眾黨會接納公民團體的意見，持續邀請公民團體參與，「我們不是民進黨，不是一言堂」。

吳怡萱也提及，民進黨非常「關心」民眾黨辦的公民活動，謝謝他們「關心」，但無法接受他們派出側翼鬧場、青鳥出征，目前已經接到很多情資，新竹場也會有抗議如影隨形，「但我們決不會退縮，會團結對抗惡勢力。」

至於「人民要當家」是否還有其他場次？李頂立回應，接下來陸續還會有，但畢竟民眾黨沒有國家級資源，然而在北、中、南及東部都會做安排。