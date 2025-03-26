　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯「中斷棒」驗傷　柯建銘喊快去告：毀損公物全換新的，我賠！

▲▼民進黨立院黨團 召開 違法亂紀韓院長 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開「違法亂紀韓院長」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團提案提出反廢死、反戒嚴公投，昨院會表定6點休息後，晚上7點18分，大批藍委、立法院長韓國瑜回到議場，表決通過，將兩公投提案逕付二讀，讓綠營大為不滿，黨團總召柯建銘更拿拐杖怒敲桌子，疑似「斷棒」飛出去打到藍委徐巧芯，徐也驗傷喊告。民進黨團總召柯建銘今（26日）表示，我敲桌子毀損公物，全部換新的，我賠！徐巧芯看到拐杖飛出去馬上去撿，手還一直揉說我打她，還去驗傷，做偽證是要關的，「我們都有錄影。」柯也怒丟周萬來著作，嗆聲「不要再說到這本書了」。

對於昨日衝突，柯建銘表示，昨天自己拿拐杖敲桌子罵韓國瑜賣台，拐杖飛出去，徐巧芯拿給鄭正鈐藏起來，這已經是侵占，拐杖不翼而飛，當然是這些賣國黨羽藏起來，院會結束才還來，後來我繼續敲、斷成三截。對立院狀況不憤怒的還是台灣人嗎？

柯建銘透露，韓國瑜昨天耍詐聲稱要協商。他問韓國瑜「有什麼好協商？」對方回答「黃國昌要來了」。他回憶，當時是下午6時10分，他現場就問黃國昌是否不識字？根據《立法院議事規則》，總質詢時可以延長會議時間，但必須徵求同意，都是表決從未例外，「立法院上週五還有匪諜來直播。韓國瑜如何面對這些問題？」

柯建銘指出，昨天每個人都很生氣，「我敲桌子毀損公物，趕快照起來告我，我全部照賠，到底是國家重要，還是桌子敲幾個洞重要？全部換新的，我賠！」徐巧芯站在旁邊看到拐杖飛出去馬上去撿，手還一直揉說我打她，還去驗傷，做偽證是要關的，「我們都有錄影。」

柯建銘表示，韓國瑜昨天都在騙，說有方案要來協商，但方案是黃國昌白痴寫的，非常懷念王金平，雖然是國民黨籍，但絕對謹守分際。國民黨說我想當院長？我只有想一件事情，就是把國民黨跟民眾黨送進歷史焚化爐，我是要做事不是要位置的人。

民進黨團幹事長吳思瑤也批評，藍白聯手違法表決兩個空殼公投，根據立法院議事規則第22條，會議開會時間為上午9時至下午6時，但舉行質詢時，延長至排定委員質詢結束為止，但昨天根本還沒進入質詢，所以會議時間只到到下午6時。周萬來自己寫的「議案審議－立法院運作實況」裡面都有寫，根本是周亂來，寫的書可以丟到歷史灰燼。

吳思瑤表示，黃國昌昨天提出延長到晚上12時，他必須要在晚上6時前進到院會進行公決；但6時前黃國昌人跑去上節目，沒有回來處理提案。這時，坐在吳思瑤旁邊的柯建銘突然拿起周萬來著作往前面地上一丟，嗆聲「不要再說到這本書了」，吳思瑤則連忙說，calm down（冷靜）。

記者會最後，柯建銘提議，和民進黨立委一同站起來，向大家一鞠躬，並喊話支持大罷免。隨後也前往韓國瑜院長辦公室、周萬來秘書長室「請教議事規則」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐巧芯「中斷棒」驗傷　柯建銘喊快告：公物換新的，我賠！
南韓「知名千年佛寺」遇火劫！剩碎瓦和梵鐘　信徒痛哭失聲
獨／高雄驚見身分不詳腐屍！　警竟請私人殯葬處理
陸配小微黑歷史曝！　稱把老公當跳板「我嫁到台灣搞錢」
中捷砍人男當庭下跪！本想模仿鄭捷判死　現在「活著就有希望」
獨／20歲軍人撞癱行人！　父母要賠450萬調解
追粉紅超跑！　「上百椅子」排隊報名畫面曝
趙駿亞6大施暴黑歷史！舊愛「買錯焢肉飯」被揍奄奄一息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐巧芯「中斷棒」驗傷　柯建銘喊快去告：毀損公物全換新的，我賠！

限時2.5小時徒步區！北捷中山站3／29試辦封街　2條行穿線畫回來了

檢調搜藍營台南黨部、花蓮縣府　趙少康警告：司法不該介入政治

「亞亞案」影響世壯運、雙城論壇？　蔣萬安：都依中央程序申辦

台東社會處長涉包庇爆性騷機構遭彈劾　懲戒法院判降級改敘、罰30萬

與蔣萬安參加里長座談！藍用摸彩券反罷免？　王鴻薇：非市政問題

快訊／手臂遭柯建銘拐杖砸中！　徐巧芯曬大片瘀青提告

桃園某補習班狼師襲胸、把學生打到全身瘀青　負責人拿球棒「巡堂」

小黨、民團喊話「增加國定假日」　婚姻平權日、國民體育日都上榜

柯建銘拐杖砸徐巧芯、韓國瑜等嘸卓榮泰　國民黨搬議事規則提3譴責

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

【泰格與雪兒】十年之後

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

徐巧芯「中斷棒」驗傷　柯建銘喊快去告：毀損公物全換新的，我賠！

限時2.5小時徒步區！北捷中山站3／29試辦封街　2條行穿線畫回來了

檢調搜藍營台南黨部、花蓮縣府　趙少康警告：司法不該介入政治

「亞亞案」影響世壯運、雙城論壇？　蔣萬安：都依中央程序申辦

台東社會處長涉包庇爆性騷機構遭彈劾　懲戒法院判降級改敘、罰30萬

與蔣萬安參加里長座談！藍用摸彩券反罷免？　王鴻薇：非市政問題

快訊／手臂遭柯建銘拐杖砸中！　徐巧芯曬大片瘀青提告

桃園某補習班狼師襲胸、把學生打到全身瘀青　負責人拿球棒「巡堂」

小黨、民團喊話「增加國定假日」　婚姻平權日、國民體育日都上榜

柯建銘拐杖砸徐巧芯、韓國瑜等嘸卓榮泰　國民黨搬議事規則提3譴責

14歲男腎移植「1個月突失明」　醫揪出罕病「aHUS」

深化保健作物合作！花蓮攜手順天堂藥廠　開創健康農業新契機

楊祐寧妻Melinda懷三胎拎靜奢風美包擺拍！時髦帶貨Valextra 2新款

正副議長選舉「跑票」遭民進黨除名　台南5連霸議員提告勝訴

「統一尚勇」響徹台南　統一獅開幕戰200人樂團熱血應援

高雄混凝土車壓垮排水溝路面　側翻90度釀1傷...水泥流滿地

DeepSeek V3小更新　中文寫作和搜索等四能力強化

張秀卿結婚11年「爆和小12歲嫩夫分房睡」！　無奈原因曝光

蘆竹運動中心「泳池吃人」！她遭排水孔吸入險溺水　官方回應了

XPORTS在自行車與運動健身展設BAR　為3.5萬名觀展者做能量補充

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

政治熱門新聞

快訊／遭柯建銘枴杖擊中　徐巧芯曬驗傷單

即／亞亞被下令離台　中華人權協會發聲明

柯建銘「打斷拐杖」噴出　徐巧芯：情緒崩潰近乎瘋魔

幕後／大罷免「綠4招登場」全揮空　罷團反應冷、二階預計成案數下修

亞亞離台留下千字文：希望噩夢快過去

忘了？韓國瑜稱官員逕自離席　影片曝卓榮泰當面獲韓同意才離開

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

直擊／不滿韓國瑜宣布開會！　柯建銘怒丟拐杖砸中徐巧芯

二階連署進度最快！　罷免李彥秀13天衝破2萬份連署　

謝龍介曝「普發1萬」已送二讀：賴清德可能還加碼

亞亞離台！陸委會籲國人：繼續歡迎陸配

快訊／手臂遭柯建銘拐杖砸中！　徐巧芯曬大片瘀青提告

白狼聚眾「國會餐廳」選竹聯幫主　警政署「要求」立法院才喊卡

葉元之護亞亞「被民進黨扣帽子」　綠：瞎挺武統中配民眾自有公評

更多熱門

相關新聞

檢調搜藍營台南黨部、花蓮縣府　趙少康說重話！

檢調搜藍營台南黨部、花蓮縣府　趙少康說重話！

大罷免如火如荼，國民黨台南市黨部先是因「罷免死亡連署」，遭檢調搜索，莊姓副主委遭裁定羈押禁見；25日又傳出檢調為「罷免連署查水表」一事，大動作搜索花蓮縣政府民政處等五處。對此，前中廣董事長趙少康表示，為什麼現在只查這個？就算要查，需要用到搜索？哪有一開始就大動干戈搜索的？而且還把人家押起來。他強調，自己再警告一次，司法不應該介入政治，也不是這種介入方法，明目張膽造成寒蟬效應，大家都看得懂，怎麼看不懂？

藍用摸彩券反罷免？王鴻薇：非市政

藍用摸彩券反罷免？王鴻薇：非市政

快訊／手臂遭柯建銘拐杖砸中！　徐巧芯曬大片瘀青提告

快訊／手臂遭柯建銘拐杖砸中！　徐巧芯曬大片瘀青提告

桃園某補習班狼師襲胸、把學生打到全身瘀青　負責人拿球棒「巡堂」

桃園某補習班狼師襲胸、把學生打到全身瘀青　負責人拿球棒「巡堂」

柯建銘拐杖砸徐巧芯、韓國瑜等嘸卓榮泰　國民黨搬議事規則提3譴責

柯建銘拐杖砸徐巧芯、韓國瑜等嘸卓榮泰　國民黨搬議事規則提3譴責

關鍵字：

民進黨國民黨柯建銘韓國瑜徐巧芯周萬來

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

H級AV女優宣告引退！

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」身分曝光

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

鄰居爆亞亞狂嫌台灣爛　律師怒噴1句話

遭趙駿亞車內施暴！吳婉君傷勢曝光

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

即／移民署再公布小微＋恩綺限期離台時間

更多

最夯影音

更多

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面