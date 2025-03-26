徐巧芯「中斷棒」驗傷　柯建銘喊快去告：毀損公物全換新的，我賠！

▲民進黨團召開「違法亂紀韓院長」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團提案提出反廢死、反戒嚴公投，昨院會表定6點休息後，晚上7點18分，大批藍委、立法院長韓國瑜回到議場，表決通過，將兩公投提案逕付二讀，讓綠營大為不滿，黨團總召柯建銘更拿拐杖怒敲桌子，疑似「斷棒」飛出去打到藍委徐巧芯，徐也驗傷喊告。民進黨團總召柯建銘今（26日）表示，我敲桌子毀損公物，全部換新的，我賠！徐巧芯看到拐杖飛出去馬上去撿，手還一直揉說我打她，還去驗傷，做偽證是要關的，「我們都有錄影。」柯也怒丟周萬來著作，嗆聲「不要再說到這本書了」。

對於昨日衝突，柯建銘表示，昨天自己拿拐杖敲桌子罵韓國瑜賣台，拐杖飛出去，徐巧芯拿給鄭正鈐藏起來，這已經是侵占，拐杖不翼而飛，當然是這些賣國黨羽藏起來，院會結束才還來，後來我繼續敲、斷成三截。對立院狀況不憤怒的還是台灣人嗎？

柯建銘透露，韓國瑜昨天耍詐聲稱要協商。他問韓國瑜「有什麼好協商？」對方回答「黃國昌要來了」。他回憶，當時是下午6時10分，他現場就問黃國昌是否不識字？根據《立法院議事規則》，總質詢時可以延長會議時間，但必須徵求同意，都是表決從未例外，「立法院上週五還有匪諜來直播。韓國瑜如何面對這些問題？」

柯建銘指出，昨天每個人都很生氣，「我敲桌子毀損公物，趕快照起來告我，我全部照賠，到底是國家重要，還是桌子敲幾個洞重要？全部換新的，我賠！」徐巧芯站在旁邊看到拐杖飛出去馬上去撿，手還一直揉說我打她，還去驗傷，做偽證是要關的，「我們都有錄影。」

柯建銘表示，韓國瑜昨天都在騙，說有方案要來協商，但方案是黃國昌白痴寫的，非常懷念王金平，雖然是國民黨籍，但絕對謹守分際。國民黨說我想當院長？我只有想一件事情，就是把國民黨跟民眾黨送進歷史焚化爐，我是要做事不是要位置的人。

民進黨團幹事長吳思瑤也批評，藍白聯手違法表決兩個空殼公投，根據立法院議事規則第22條，會議開會時間為上午9時至下午6時，但舉行質詢時，延長至排定委員質詢結束為止，但昨天根本還沒進入質詢，所以會議時間只到到下午6時。周萬來自己寫的「議案審議－立法院運作實況」裡面都有寫，根本是周亂來，寫的書可以丟到歷史灰燼。

吳思瑤表示，黃國昌昨天提出延長到晚上12時，他必須要在晚上6時前進到院會進行公決；但6時前黃國昌人跑去上節目，沒有回來處理提案。這時，坐在吳思瑤旁邊的柯建銘突然拿起周萬來著作往前面地上一丟，嗆聲「不要再說到這本書了」，吳思瑤則連忙說，calm down（冷靜）。

記者會最後，柯建銘提議，和民進黨立委一同站起來，向大家一鞠躬，並喊話支持大罷免。隨後也前往韓國瑜院長辦公室、周萬來秘書長室「請教議事規則」。