生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霍諾德攀101「指力要多1.3倍」　物理老師揭難度：挑戰極限意志力

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，今(23)日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德今天挑戰徒手攀登台北101。圖為之前試爬畫面。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

美國攀岩大神霍諾德今（25日）將挑戰徒手攀登台北101大樓。物理老師張瑞分析，鋁框的摩擦係數比岩石小，挑戰者預估得比平常多出約1.3倍以上施力。物理老師楊雅玲則指出，攀爬時使用肌肉幾乎都是同一部位，疲勞容易累積，挑戰個人意志力與肌耐力。

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原定昨日上午9時徒手攀登台北101大樓，但因為天氣影響，這項挑戰延後到今天早上，他將在沒有安全繩索情況下，攀爬總高度達509公尺的台北101，Netflix也會進行直播。儘管霍諾德2017年成功攀登約914.4公尺的酋長岩紀錄，但因為攀登建築物跟攀岩有很大差別，加上進行直播，引發各界關注，昨天就有上千名粉絲在信義廣場旁守候。

▲▼ 美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，稍早信義區雨勢不斷，仍陸續有民眾來到現場希望見證歷史時刻。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德昨因下雨延後攀登挑戰，但仍有民眾一早就到現場。（圖／記者李毓康攝）

物理教師張瑞指出，摩擦力等於摩擦係數乘以正向力，和一般攀岩比較，攀岩時岩石的摩擦力比較大，手可以抓住岩石，比較好施力，但攀爬101大樓時，挑戰者只能抓住大樓的鋁框，而鋁框摩擦係數比岩石小，挑戰者手指得出更大力量按壓在大樓鋁框上，才能撐住身體重量。

張瑞進一步說明，霍諾德體重約75公斤，平常攀岩施出的正向力94公斤，因為鋁框摩擦力比較小，估計比平常多出1.3倍正向力，所以可能要花到125公斤正向力，才能撐住其身體不往下滑，而且這是在沒有考慮風力或鋁框可能濕滑的狀況下，這些變數都可能增加這次挑戰的難度。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，今(23)日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

▲攀岩家艾力克斯霍諾德今天將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／記者李毓康攝）

三民家商物理科老師楊雅玲表示，攀爬101比攀岩更困難，因為攀岩時使用身體上肌肉比較多，攀岩者的肌肉會進行切換，比較不容易疲勞，但攀爬建築物時，身上使用肌肉幾乎都一樣，就是用手抓住鋁框、腳撐住鋁框，一再重複這樣動作，很容易讓肌肉感覺疲乏，這對霍諾德來說更艱困，等於是挑戰意志力與肌耐力。

不過，楊雅玲認為，霍諾德是第一個徒手攀爬上酋長岩的人，心理素質應該夠，在意志力方面應該沒問題，肌耐力部分，事前應該做好準備了，但變數則是天氣，氣溫、風速與濕度，可能成為能否挑戰成功的關鍵。

楊雅玲指出，這場徒手攀登挑戰有直播，對霍諾德來說難免有壓力，又沒有防護措施，除了成功，其餘就只有放棄與失誤，這真的是艱鉅的挑戰，大家也要幫他集氣，畢竟全球都會看到在台灣的這場直播。

01/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

溼答答！　冷氣團要來了

關鍵字：

艾力克斯霍諾德台北101張瑞摩擦力楊雅玲徒手攀登攀岩

