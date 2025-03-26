蘋果豪擲1.3億元！　捐給DeepSeek創辦人母校

▲蘋果公司。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國蘋果公司今（26）日宣布，向浙江大學捐贈3000萬元人民幣（約合新台幣1億3660萬元），基於和浙江大學行動應用創新賽的十年合作，蘋果將繼續加強在大中華區長期展開的學生和開發者的教育支持。

自從DeepSeek爆紅以來，浙江大學就成為關注焦點，因為深度求索的創始人兼執行長梁文鋒就畢業於浙大電子信息（電子資訊）工程專業。另據媒體統計，去年新增生成式人工智慧（Generative AI）專利數，浙大以455條位居大陸第二名、超越北京清大。

當天到訪浙江大學的蘋果執行長庫克表示，「我們相信程式撰寫（coding）是一項強大的工具，它能讓人們以全新的方式進行創造、交流和解決問題。」

庫克接著說，「我們很榮幸能深化與浙江大學長達十年的合作關係，為下一代開發者提供技能支持，幫助他們開發創新應用，創立充滿生機的業務。」

從2016年的161所大學開始，行動應用創新賽已吸引包括甘肅省和貴州省等欠發達地區在內的近1000所大學，有力地推廣程式撰寫教育。

蘋果對行動應用創新大賽的支持已持續十年，累計共有大中華區近千所高校的3萬多名參賽者從中受益。許多參賽者成長為App工程師、企業家和教育工作者。

此前的3月23日，蘋果宣布向中國發展研究基金會追加新的捐贈，用以擴大鄉村教師培訓項目，蘋果自2020年以來對中國公益事業的捐款總額達到了3.5億元人民幣。

這些款項用於對包括中國發展研究基金會、中國鄉村發展基金會、浙江大學、北京清華大學和中國綠碳基金會相關項目的支持。

▼庫克到訪浙江大學。（圖／翻攝潮新聞）