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重新定義智慧穿戴　Apple Watch將配備鏡頭與AI功能

記者吳立言／綜合報導

▲Apple Watch估計明年將迎大更新。（圖／MacRumors）

▲Apple Watch 2027將迎來重大更新。（圖／MacRumors）

根據《彭博社》的報導，蘋果公司有望在 Apple Watch 系列中引入全新的 AI 功能與鏡頭，為用戶帶來前所未有的使用體驗。這項創新將使 Apple Watch 不僅僅是一款智慧型手錶，更成為一個強大的 AI 助手。

據了解，蘋果計劃在未來的 Apple Watch 中加入鏡頭，使手錶能夠「看見並分析周圍的世界」。這項技術被稱為視覺智慧（Visual Intelligence），可以用來翻譯文字、查詢商店資訊、識別植物和動物，甚至朗讀文字。這項功能的引入將使 Apple Watch 能夠更好地理解和回應用戶的需求。例如，用戶可以通過手錶鏡頭拍攝物品，並立即獲得相關資訊或購買建議。此外，這項技術還可以幫助用戶更方便地管理聯絡人資訊，通過拍攝名片或其他包含聯絡資訊的物品，自動添加到聯絡人列表中。

蘋果公司表示，這項創新將會率先在 Apple Watch Ultra 上實現，鏡頭將被安裝在手錶側面，靠近錶冠的位置。這樣的設計使得用戶可以輕鬆地指向物體並進行拍攝。標準版的 Apple Watch 則可能會將攝頭安裝在螢幕區域，使鏡頭幾乎隱形。這項技術的推出預計將在2027年實現，並可能成為蘋果未來智能眼鏡的前身。蘋果公司一直在探索將 AI 技術應用於其產品中的新方法，這次的創新無疑將為用戶帶來更多便利和驚喜。

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