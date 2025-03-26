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外媒爆 iOS 19「重大設計改變」　11年蘋果史上最大變化

記者吳立言／綜合報導

▲▼ WWDC 2025 。（圖／蘋果提供）
▲蘋果已宣布 WWDC 2025（全球開發者大會） 將於 6 月 9 日 舉行。（圖／蘋果提供）

根據多篇來自 MacRumors 的報導，蘋果公司疑似將在 iOS 19 中推出重大視覺更新，這將成為從2014年發佈的 iOS 7 以來最顯著的介面改動。消息指出，iOS 19 的設計將受到 visionOS 啟發，採用 更現代化的 UI 風格，並廣泛應用 半透明按鈕與選單，提供更一致的視覺體驗。這一變革將影響核心應用程式，包括訊息與相機，甚至可能擴展至整個系統，帶來前所未有的視覺統一性。

◆訊息應用程式視覺優化　圓潤設計與光暈效果
 知名爆料者 Jon Prosser 近期分享了一款據稱是 iOS 19 訊息應用程式 的概念設計，顯示全新的 UI 風格將變得 更加柔和與現代化。

在新設計中，導航按鈕將呈現圓潤的半透明泡泡狀，與 visionOS 的 UI 設計語言相呼應。同時，鍵盤與文字建議區域 也將採用圓角設計，提升整體美感。此外，返回按鈕、訊息列表按鈕與 FaceTime 按鈕將改為較深的藍色，並帶有光暈效果，增強按鈕的可視性與立體感。

然而，Prosser 指出，這些變化主要是視覺上的，應用程式的基本佈局並未有重大改動。這表示，使用者仍然可以沿用熟悉的操作方式，只是會在視覺體驗上感受到更流暢、統一的風格。

◆相機應用程式迎來全新介面 　更簡潔且靈活
除了訊息應用程式，iOS 19 的相機應用程式 也將迎來重新設計。Prosser 透露，新版相機介面將與 Apple Vision Pro 的 visionOS 風格更為接近，並採用 半透明選單，進一步強化系統的視覺一致性。

相機的控制選項將被重新分類為「照片」與「影片」，提供更直觀的操作方式。此外，iOS 19 將支援錄製空間影片，這一功能可望進一步提升 iPhone 在 沉浸式內容創作 方面的能力。新版本的相機應用程式還將允許 使用者快速調整解析度與幀率設定，這些選項將以「彈出」的方式顯示，避免影響拍攝畫面的可視範圍。整體介面將變得更加簡潔，使使用者能夠更清楚地專注於拍攝內容。

蘋果已宣布 WWDC 2025（全球開發者大會） 將於 6 月 9 日 舉行，屆時 iOS 19 的全新設計將正式亮相。根據蘋果釋出的 WWDC 2025 官方標誌，其設計風格與 visionOS 相似，這也暗示蘋果可能計劃在 iOS、iPadOS 和 macOS 之間進行視覺語言統一，進一步加強生態系統的整合。

此外，根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）的消息，iOS 19 的這種設計風格將不僅限於訊息與相機應用程式，還將擴展至 其他蘋果內建應用，甚至影響 通知系統。這意味著用戶在整個 iPhone 介面上的體驗將更加一致，減少不同應用之間的設計落差，並提升整體使用流暢度。

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