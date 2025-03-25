大陸反對「脫鉤斷鏈」　庫克回應：加大在陸供應鏈投入

▲王文濤（右）會見庫克。（圖／翻攝大陸商務部網站，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸商務部部長王文濤昨（24）日會見美國蘋果公司執行長庫克，王文濤強調「脫鉤斷鏈」將損及各方利益，歡迎蘋果公司擴大在大陸投資。庫克回應稱，蘋果將持續加大在大陸供應鏈、研發、社會公益等領域的投入。

王文濤與庫克見面時，雙方就蘋果公司在大陸業務發展、中美經貿關係等議題進行交流。

「中國經濟展現了強大的韌性和活力，已經成為創新發展的熱土」，王文濤表示，中國堅定不移擴大對外開放，向外資企業提供公平競爭環境，支持外資企業產品公平參與以舊換新等擴消費政策。

王文濤說，歡迎蘋果公司擴大在大陸投資，深度融入中國市場，共享發展機遇。

▲王文濤會見庫克。

「貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路」，王文濤強調，作為全球最大的兩個經濟體，中美加強經貿合作符合經濟規律，脫鉤斷鏈將損及各方利益。

他批評，美方採取的單邊加徵關稅等限制措施干擾企業經營預期，為世界經濟帶來不確定性。中方願與美方一道，通過平等對話為企業創造更穩定的政策環境。

據大陸商務部官網引述，庫克表示，蘋果公司在大陸發展是兩國經貿合作互利共贏的典範，將持續加大在大陸供應鏈、研發、社會公益等領域的投入，支持中國高質量發展。

庫克還說，工商界是兩國溝通的天然橋梁，蘋果公司願為中美經貿關係穩定健康發展發揮積極作用。