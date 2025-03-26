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蘋果WWDC2025時間出爐　果粉敲碗「新作業系統」全新設計

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果每年都會在全球開發者大會（WWDC）公佈許多新功能，像是去年就公佈Apple Intelligence（蘋果AI），今年確定將在 6 月 10日 至 14日舉辦，將聚焦 Apple 軟體的最新發展。Apple 持續致力於支持開發者。而根據外界猜測，今年將會聚焦在重新設計的作業系統，再度引起果粉關注。

▲▼ WWDC 2025 。（圖／蘋果提供）

蘋果今日（26日）宣布將於台灣時間6 月 10 日至 14 日線上舉行一年一度的全球開發者大會 (WWDC)。開發者和學生也將有機會於會議開幕當天在 Apple Park 實體參與特別活動。Apple 全球開發者關係副總裁 Susan Prescott 表示：「我們很高興能與全球開發者社群一同迎接又一個精彩的 WWDC 年度盛會。我們非常期待分享能賦能開發者、協助他們持續創新的最新工具與技術。」

對此，今年外界猜測將會發表關於 iOS 19、iPadOS 19、macOS 16、tvOS 19、watchOS 12 及 visionOS 3 等六大系統更新，對於延宕許久還沒完整發表的蘋果AI也會有更深一步的釋出。此外，官方也表示，開發者與學生將可透過收看 Keynote 發表會探索最新 Apple 軟體與技術。參與者也可以透過 Apple Developer app、Apple Developer 網站和Apple Developer YouTube 頻道體驗整週的 WWDC25 活動。今年的會議將包括預錄內容，以及在線上研究室與 Apple 工程師和設計師互動交流的機會。

慶祝 WWDC 開幕，Apple 將於當地時間 6 月 9 日在 Apple Park 舉辦實體體驗活動，讓開發者可現場觀看 Keynote 發表會與 Platforms State of the Union，並與 Apple 專家進行一對一或小組形式的交流，還能參與特別活動。名額有限；申請參加的相關詳情可參見 WWDC25 網站。

Apple 很榮幸透過 Swift Student Challenge 挑戰賽來支持新一代開發者。Swift Student Challenge 是 Apple 幫助新一代創業者、程式編碼者、設計者更上一層樓的眾多計劃之一。今年的申請者於 3 月 27 日收到結果通知，獲獎者將有資格申請參加於 Apple Park 舉辦的特別活動。此外，出色作品獲得青睞的 50 名傑出獲獎者 (Distinguished Winners) 將受邀前往加州 Cupertino 體驗三天的活動。

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