嘉義長庚加護病房爆暴力事件　陳菁徽示警：台灣醫護荒恐更加嚴重

▲國民黨立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

嘉義長庚醫院25日中午發生一起醫療暴力糾紛，一名陳姓病患家屬與一名陳姓護理師發生口角拉扯，並疑似有動手毆打護理師之情事。國民黨立委陳菁徽指出，僅三月以來，國內各地已陸續傳出多起醫療暴力事件，部分行為人甚至為累犯，醫護人員身處高風險環境，身心俱疲，未來醫護荒只會更加嚴重。

陳菁徽指出，昨天嘉義長庚醫院加護病房，發生了一起醫療暴力事件，病患家屬情緒失控毆打醫護人員。三月以來，也發生了多起醫療機構暴力事件，病患、家屬傷害醫護人員，有些甚至是累犯。醫護荒的議題，持續在延燒，除了政府該給護理師的津貼遲遲未到之外，不友善甚至是有危險的工作環境，也繼續讓現職護理師選擇離開，讓年輕護理師卻步不前。

陳菁徽分享目前仍舊讀護理系的學生跟她分享，現在很多學生都加入了出國當護理師的LINE群組，大家在群組內交流，要去美國還是澳洲好，要怎麼準備才能選擇更好的OFFER；群組內也有學長姊分享，自己已經上岸的美好生活，向年輕的白衣天使招手。這是正在發生的事情，未來醫護荒只會更加嚴重。

陳菁徽呼籲，大家在醫院看診、等待的過程中，對醫護人員多一點尊重、多一點耐心。醫護人員是在照顧守護大家、親人的健康，他們不是出氣筒，他們不是敵人。對醫護好，其實就是對自己跟家人好。

陳菁徽喊話，「拜託了，別成為醫護荒推手的一份子，我們承擔不起，醫護人員也不該承擔這一切。」