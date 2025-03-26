辦轉院不滿嘉義長庚手機收訊差　狂男竟衝ICU拉扯怒毆護理師

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義長庚醫院昨(25)中午發生一起醫療暴力糾紛，一名陳姓病患家屬與一名陳姓護理師發生口角拉扯，並疑似有動手毆打護理師之情事，警方接獲報案到場，將動手的男子帶返所，依違反醫療法偵辦。

▲嘉義長庚醫院昨(25)日發生醫療暴力案件。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方調查，陳姓家屬(45歲)昨日上午11時許，於長庚醫院幫病患辦理轉院手續，與陳姓護理師通電話時，疑似不爽長庚醫院收訊不佳，通話斷斷續續溝通困難，竟暴怒衝到加護病房與陳姓護理師理論，過程中火氣越來越大，雙方發生口角拉扯，其他護理師見狀後，上前欲將陳姓護理師帶離現場。在場的一位護理師說：「因為很多其他病患家屬在旁邊，我們就一直阻擋他，但是他就越來越激動，後來就要動手打他(護理師) 」。

▲警方隨後在醫院停車場發現陳男並將其帶返所偵辦。（圖／記者翁伊森翻攝）

朴子分局接獲醫院報案立即趕往處理，到場時現場已無糾紛，隨後警方於長庚醫院停車場發現陳姓男子，並將其帶返所偵辦。全案將依違反醫療法函請嘉義地檢署偵辦。

嘉義朴子分局表示，醫護人員守護全民生命與健康，醫療機構不容許暴力發生，對於任何醫療暴力，絕不姑息容忍，以保障第一線醫護人員人身安全。

