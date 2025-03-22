　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義縣大型徵才活動　台積電、勤誠興業釋高薪職缺

▲▼ 勞動部嘉義縣大型徵才今登場 湧入民眾卡位搶進AI智能產業鏈 。（圖／ 朴子就業中心提供）

▲▼ 勞動部嘉義縣大型徵才今登場， 湧入民眾卡位搶進AI智能產業鏈 。（圖／ 朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣產業轉型、發展有目共睹，轄內嘉義科學園區、馬稠後產業園區、民雄航太園區等6大產業園區同步開發，眾多企業進駐設廠，帶動智慧機械、綠能科技、航太無人機、生技醫療等產業發展，為補實各領域產業人力缺口、協助民眾找到工作，勞動部勞發署雲嘉南分署朴子就業中心今(22日)於棒棒積木飯店舉辦「智慧薪城 幸福嘉乘」大型徵才活動，邀集31家優質企業、釋出逾千個職缺，其中除台積電釋出平均年薪70萬以上的技術員職缺，還有科技廠祭出最高月薪10萬、網羅研發人才，一早就吸引許多民眾前來尋職，主辦單位估算有超過一千人次投遞履歷！

▲▼ 勞動部嘉義縣大型徵才今登場 湧入民眾卡位搶進AI智能產業鏈 。（圖／ 朴子就業中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

朴子就業中心主任張春美表示，「智慧薪城 幸福嘉乘」是今年度嘉義縣首場最大型的徵才活動，近9成為嘉義在地工作機會，並因應產業趨勢變動，本場活動結合AI人工智慧及ESG永續發展，現場提供「數位XR沉浸體驗」及「AI智慧模擬面試系統」，且為響應環保、全面推動無紙化作業，民眾可透過線上系統瀏覽職缺、填寫履歷及預約面試等；此外，為有效節省民眾求職時間，只要透過手機就可以掌握面試進度，求職朋友直呼超便利。

張春美進一步補充，本次徵才產業面向多元，包括科技業、傳統製造業、批發零售業、住宿餐飲業等，其中不乏AI智能產業鏈的企業，釋出高薪到場網羅人才，如台積電釋出平均年薪70萬以上尋求技術員，勤誠興業開出月薪40K起、招募數名自動化、沖模設計及品質工程師，松川精密祭出薪資最高55K、徵求沖壓模具維修、設備維修、(PQM/IPQC/OQC)製程品質等工程師職缺，台灣矽科宏晟為了誠徵研發工程師、更是拋出月薪最高100K延攬人才！

▲▼ 勞動部嘉義縣大型徵才今登場 湧入民眾卡位搶進AI智能產業鏈 。（圖／ 朴子就業中心提供）

活動現場除辦理徵才外，為協助有意進入半導體產業的待業民眾做好就業準備，特邀請人資專家分享半導體產業供應鏈的發展趨勢，及目前嘉義科學園區的勞動市場現況，並邀請嘉義文化科技創新基地團隊將「智慧應用MR醫療」及「數位VR沈浸式體驗」移師到會場，透過齒模操作模擬、昆蟲觀察等主題，讓民眾探索智慧科技的無限可能，參與體驗昆蟲觀察主題的民眾表示，透過高規格VR科技觀影，彷彿深山鍬形蟲及大蜘蛛就近在眼前，體驗到前所未有的感官旅程、擬真到如同身歷其境。

▲▼ 勞動部嘉義縣大型徵才今登場 湧入民眾卡位搶進AI智能產業鏈 。（圖／ 朴子就業中心提供）

此外，現場也設置牌卡職涯諮詢、就業津貼GOT IT、職人體驗手作DIY、嘉己人多元展售市集、職訓成果展示等多項服務專區，還提供雲嘉南分署YS青年職涯發展中心的「AI智慧模擬面試系統」，透過導入ChatGPT提供更準確的調整建議，讓求職者體驗AI模擬面試，協助其掌握智慧面試先機；另還有搶頭香好運禮、早鳥有賞禮、參加面試抽大禮及填寫問卷好友禮等多項好禮大放送，活動現場聚集滿滿人潮、場面相當熱鬧。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
601 2 5673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
立院將排審普發現金法制化　政院揭優先還債後三方向用途
陳傑憲破紀錄2億大合約　蔡其昌曝心聲
清水大樓崩塌驚悚畫面曝！沙塵瞬間淹沒街道
破4千人湧綠營花蓮宣講　中職傳奇球星拉弓：要三振傅崐萁
快訊／Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧
快訊／第二人找到了！2釣客落海皆成冰冷遺體
台北動物園收「滿滿黑籽」詭異信！　真面目曝：勿棄養

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉義縣大型徵才活動　台積電、勤誠興業釋高薪職缺

連熱5天高溫飆34度　下周五「鋒面掃全台」轉濕冷

台中最老美式餐廳4／20歇業　星級飯店「松葉蟹」吃到飽回來了

獨／閃過新光三越氣爆停業潮　「火鍋界LV」全台最大店落腳七期

同事提離職「還有1個月才走」　狂擺爛卻照領薪資！網風向一面倒

快訊／9縣市低溫特報！明晨下探10度

追憶百歲祖母！劉若英姊姊辦水墨畫作特展　100手串紀念感人

想領8萬大獎！他輸入「驗證數字100050」結果慘了

偽造IG截圖！家寧律師「3點反擊了」不移除就提告

清大男喊「不要再霸凌家寧了」　全場斜著看驚呆：太猛了

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

行動電源飛機上起火！全員瘋狂搜刮瓶罐滅火 連蘋果汁都拿來用

【砸瓶大賽】陸倆熊孩子摔破23瓶酒　媽：小孩已揍！

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

滯留太空288天「老10歲」　她滿頭白髮臉頰凹陷！NASA才給3萬補貼

嘉義縣大型徵才活動　台積電、勤誠興業釋高薪職缺

連熱5天高溫飆34度　下周五「鋒面掃全台」轉濕冷

台中最老美式餐廳4／20歇業　星級飯店「松葉蟹」吃到飽回來了

獨／閃過新光三越氣爆停業潮　「火鍋界LV」全台最大店落腳七期

同事提離職「還有1個月才走」　狂擺爛卻照領薪資！網風向一面倒

快訊／9縣市低溫特報！明晨下探10度

追憶百歲祖母！劉若英姊姊辦水墨畫作特展　100手串紀念感人

想領8萬大獎！他輸入「驗證數字100050」結果慘了

偽造IG截圖！家寧律師「3點反擊了」不移除就提告

清大男喊「不要再霸凌家寧了」　全場斜著看驚呆：太猛了

清明防火不鬆懈　南消七大無人機全面巡查

韓國東南部16處「山林大火」！2消防隊員不幸罹難　發布最高級警報

擊退肖戰、迪麗熱巴等大咖！《難哄》白敬亭、章若楠曾被批「選角失敗」

吳俊偉開季不一定能歸隊　兄弟終結者有備案人選

「中國宗教交流具統戰目的」　賴清德：無神論國家利用台灣人的虔誠

台東親子口腔健康嘉年華登場　衛生局呼籲從小養成潔牙習慣

男迷途只記得數字「501」　桃園暖警破解密語...送他回家

蔣淯安飆27分狂讚單場8阻攻高柏鎧　夢想家退海神收2連勝

盧秀燕抵清水坍塌大樓勘災：務必做好安全防護　明清除崩坍物

立院將排審普發現金法制化　政院揭「優先還債」後三方向用途

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

生活熱門新聞

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

即／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

散布武統被驅！小微嗆「我一個婦女喊一喊台灣就害怕了」

台南「63年明星私校」確定熄燈！　剩餘財產清算

高雄62年老牌醫院邱外科　驚傳4月熄燈

她幫家寧擬解釋聲明！全場讚爆：這我買單

綠茶＋紅茶止咳神飲爆紅！飲料店真的出了

人妻自曝「意淫」文青風公公　我們差不到20歲

台人「日本旅遊3陋習」爆反感！他怒：別怪當地人態度差

200名家長「蹲私校門口到深夜」　嘆：不全是為了課業

「我對Facebook的聲明」　6年前就被查核錯誤

偽造IG截圖！家寧律師「3點反擊了」不移除就提告

「敢讓孩子讀公立國中嗎？」　雄中校長親回10字

無糖茶飲也中鏢！營養師曝3飲料恐害血壓升

更多熱門

相關新聞

遭友諷「肢障人士」竹崎男拿刀爆衝突

遭友諷「肢障人士」竹崎男拿刀爆衝突

竹崎鄉鄉間一間快炒店昨有酒客爆發衝突！林姓男子和姚姓友人等人到快炒店喝酒，患有小兒麻痺的林男，不滿席間被姚嘲笑是「肢障人士」，竟拿西瓜刀架住姚男理論，其他友人見狀急忙奪刀制止，也被刀子割到滿手血，共造成4人受傷。警方獲報立即到場戒護4人送醫，詳細案情仍待進一步釐清。

持有台積電是福是禍？　2025年這些ETF殺低反而是進場撿便宜的時刻！

持有台積電是福是禍？　2025年這些ETF殺低反而是進場撿便宜的時刻！

嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車整車出動

嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車整車出動

台積電董事會健檢　專家：獨董有2大精進空間

台積電董事會健檢　專家：獨董有2大精進空間

警方台3線313.5K處增設測速趕　防制交通事故

警方台3線313.5K處增設測速趕　防制交通事故

關鍵字：

嘉義徵才產業轉型智慧機械求職台積電

讀者迴響

熱門新聞

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

快訊／Andy突PO全黑底圖！

快訊／台中大樓凌晨塌陷！　緊急撤離34人

金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」立刻炒他魷魚

97萬老濕姬認了被騙裸照！

Andy哽咽哭了　求觀眾不要再贊助

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

即／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖大S遺願也曝光

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

散布武統被驅！小微嗆「我一個婦女喊一喊台灣就害怕了」

獨／金髮Yuki偽造文書前科！法院證實「許男」

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

更多

最夯影音

更多

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面