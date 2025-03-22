嘉義縣大型徵才活動　台積電、勤誠興業釋高薪職缺

▲▼ 勞動部嘉義縣大型徵才今登場， 湧入民眾卡位搶進AI智能產業鏈 。（圖／ 朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣產業轉型、發展有目共睹，轄內嘉義科學園區、馬稠後產業園區、民雄航太園區等6大產業園區同步開發，眾多企業進駐設廠，帶動智慧機械、綠能科技、航太無人機、生技醫療等產業發展，為補實各領域產業人力缺口、協助民眾找到工作，勞動部勞發署雲嘉南分署朴子就業中心今(22日)於棒棒積木飯店舉辦「智慧薪城 幸福嘉乘」大型徵才活動，邀集31家優質企業、釋出逾千個職缺，其中除台積電釋出平均年薪70萬以上的技術員職缺，還有科技廠祭出最高月薪10萬、網羅研發人才，一早就吸引許多民眾前來尋職，主辦單位估算有超過一千人次投遞履歷！

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朴子就業中心主任張春美表示，「智慧薪城 幸福嘉乘」是今年度嘉義縣首場最大型的徵才活動，近9成為嘉義在地工作機會，並因應產業趨勢變動，本場活動結合AI人工智慧及ESG永續發展，現場提供「數位XR沉浸體驗」及「AI智慧模擬面試系統」，且為響應環保、全面推動無紙化作業，民眾可透過線上系統瀏覽職缺、填寫履歷及預約面試等；此外，為有效節省民眾求職時間，只要透過手機就可以掌握面試進度，求職朋友直呼超便利。

張春美進一步補充，本次徵才產業面向多元，包括科技業、傳統製造業、批發零售業、住宿餐飲業等，其中不乏AI智能產業鏈的企業，釋出高薪到場網羅人才，如台積電釋出平均年薪70萬以上尋求技術員，勤誠興業開出月薪40K起、招募數名自動化、沖模設計及品質工程師，松川精密祭出薪資最高55K、徵求沖壓模具維修、設備維修、(PQM/IPQC/OQC)製程品質等工程師職缺，台灣矽科宏晟為了誠徵研發工程師、更是拋出月薪最高100K延攬人才！

活動現場除辦理徵才外，為協助有意進入半導體產業的待業民眾做好就業準備，特邀請人資專家分享半導體產業供應鏈的發展趨勢，及目前嘉義科學園區的勞動市場現況，並邀請嘉義文化科技創新基地團隊將「智慧應用MR醫療」及「數位VR沈浸式體驗」移師到會場，透過齒模操作模擬、昆蟲觀察等主題，讓民眾探索智慧科技的無限可能，參與體驗昆蟲觀察主題的民眾表示，透過高規格VR科技觀影，彷彿深山鍬形蟲及大蜘蛛就近在眼前，體驗到前所未有的感官旅程、擬真到如同身歷其境。

此外，現場也設置牌卡職涯諮詢、就業津貼GOT IT、職人體驗手作DIY、嘉己人多元展售市集、職訓成果展示等多項服務專區，還提供雲嘉南分署YS青年職涯發展中心的「AI智慧模擬面試系統」，透過導入ChatGPT提供更準確的調整建議，讓求職者體驗AI模擬面試，協助其掌握智慧面試先機；另還有搶頭香好運禮、早鳥有賞禮、參加面試抽大禮及填寫問卷好友禮等多項好禮大放送，活動現場聚集滿滿人潮、場面相當熱鬧。