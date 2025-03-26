海協會回電海基會函詢？　國台辦：純屬「子虛烏有」

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

一對台商父子近日在武漢遭到拘捕，傳出大陸海協會有就案件狀況電話回覆海基會函詢。對此，大陸國台辦反駁稱，兩岸兩會協商聯繫機制早已停擺，海協會電話回覆之說純屬「子虛烏有」。

陸委會副主委沈有忠日前透露，有收到台商家屬求助，一對台商父子在武漢被拘捕，海基會發函海協會後，海協會有電話回覆稱兩人都還活著。陸委會隨後也證實此事。

在今（26）日的國台辦例行記者會上，有媒體詢問該案詳情，以及陸方是否通過兩岸共打協議向台灣方面相關部門通報？

大陸國台辦發言人陳斌華說，這起案件「具體情況我們不了解」，但關心所有在大陸工作生活創業學習的台胞的生活情況，歡迎與支持台胞參與兩岸各領域交流合作，持續為台灣同胞到大陸生活就業創業創造便利條件，並依法保障合法權益。

陳斌華接著表示，台胞台企也應遵守大陸的法律法規，依法依規經營。他稱，由於民進黨當局拒不承認九二共識，兩岸兩會協商聯繫機制早已停擺，這一點「眾所周知」，所謂海協會電話回覆海基會函詢純屬「子虛烏有」。

陳斌華批評，民進黨當局不要再編造虛假訊息，欺騙台灣民眾。

▲海基會大樓。（圖／記者蔡紹堅攝）

此外，沈有忠近日還說，大陸須對兩岸交流障礙、風險等問題負主要責任，對於大陸來說「不統就是獨」，因此導致兩岸交流產生阻礙、風險升溫。

陳斌華回批，近段時間，（賴政府）從處心積慮阻擋兩岸人員往來和恢復旅遊，打壓迫害支持和參與兩岸交流的團體、人士，到限阻恐嚇台灣同胞申辦大陸證件，禁止與大陸部分高校交流合作。

他稱，「事實充分證明，賴清德當局是兩岸交流交往的最大障礙，是台海和平穩定的最大風險源。」

「青山遮不住，畢竟東流去」，陳斌華引用宋代詞人辛棄疾經典名句稱，不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流不能停、不能斷、不能少，也不會停、不會斷、不會少。

▼陸委會副主委沈有忠。（圖／記者陳冠宇攝）