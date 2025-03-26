陸配亞亞涉「武統論」已離台　國台辦痛批民進黨：有悖人倫傷天害理

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸配亞亞被台灣方面取消在台依親居留資格，亞亞昨25日奮力爭取，與家人開記者會要求台灣內政部撤銷行政處分，最終迫於壓力買機票大陸，親子被迫分離。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（26）日諷刺民進黨自詡法治人權，一再用司法欺凌兩岸婚姻群體，「有悖人倫，傷天害理。」

陳斌華指出，兩岸婚姻團體，婚姻群體是兩岸一家親的生動寫照，大陸配偶是台灣同胞的家人、親人。「民進黨當局自詡自由、法治、人權，卻一再濫用司法手段，欺凌兩岸婚姻群體，迫使家庭分離，有悖人倫，傷天害理。」

《東森新媒體ETtoday》繼續追問，亞亞事件因涉及「武統」言論被台灣方面限期出境成為「首例」，其他兩名陸配也因在抖音涉及武統言論，居留許可、工作權已經被廢除、限期10天離境。台灣捍衛言論自由情況之下，未來很可能有更多類似案件發生，請問大陸方面為了保障陸配在台權益，是否考慮民間對民間方式，與台灣相關對口單位進行接觸協調？對此，大陸國台辦發言人沒有多做評論。

陸配劉姓網紅經營「亞亞在台灣」頻道發表鼓勵武統言論，被移民署認定違反《兩岸人民關係條例》，取消其在台依親居留資格，昨搭機離境前離。她也留下了千字文，除了點名內政部長劉世芳，指控對方「人權迫害」外，也希望惡夢趕快過去，讓她能夠堂堂正正回台灣