李延賀刑期曝光！　國台辦批民進黨炒作：當事人與家屬都清楚

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

八旗文化總編輯「富察」李延賀於2025年2月17日在上海一審公開宣判，我陸委會指控，大陸國台辦發言人陳斌華今（26）日回應，李延賀因觸犯《煽動分裂國家罪》判處有期徒刑三年，剝奪政治權利一年，處沒收個人財產人民幣5萬元。「當事人與家屬十分清楚刑期，民進黨卻一再惡意炒作，就是要污衊大陸司法體制。

陳斌華首先指出，上海市第一中級人民法院於今年的2月17日一審公開宣判，李延賀依法依規、公開公正。「宣判後當事人當庭表示伏法認罪，在法定上訴期內，未提起上訴，相關判決已依法生效。」

由於李延賀一案刑期一直未公開結果，陳斌華指出，「至於刑期當事人和家屬是非常清楚的，因為已經告訴他本人和他的妻子。」

陳斌華接著說，身為發言人，不願公開討論該案具體的細節，「民進黨當局對此一再炒作個案，就是想污蔑抹黑大陸的司法體制，所以完全是別有用心的。」

接著，陳斌華公開李延賀刑期，「據我瞭解，上海市第一中級人民法院於2025年2月17日一審公開宣判，以煽動分裂國家罪判處李延賀有期徒刑三年，剝奪政治權利一年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。」

最後，陳斌華強調，刑罰執行期間，有關方面將依法保障當事人及親屬及家屬的各項權益。