一票陸配「也開始討厭亞亞」　爆尷尬處境：只想低調生活

▲亞亞從松山機場搭機離台。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

陸配「亞亞」劉振亞因在台灣發表武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，已於昨晚（25日）搭機離台。一名網友表示，自從亞亞事件爆發後，就有陸配鄰居抱怨，她們都很低調度日，不太會聊兩岸議題，認為她此舉根本害到所有人。

網友在PTT發文提到，「真人真事，我家鄰居，10幾年前娶了一位四川太太，這陸配太太平常很低調，很會養小孩，小孩上第一志願數資班，不過她捨不得放棄家鄉的國籍，所以在台灣也只有領居留證。」

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自從亞亞事件爆發後，那位陸配太太就忍不住埋怨，說她們來台都很低調，畢竟在台灣生活，是別人家的地盤，通常都不太公開談論兩岸議題，就算要聊也是私下講，「現在亞亞一搞，害到全部人，他們只想跟丈夫或太太一起低調生活而已，很不懂她到底在想什麼？」

對此，鄉民紛紛回應，「正常移民就誠誠懇懇討生活」、「多數中配其實都討厭她」、「正常陸配都會討厭她們啊」、「一堆陸配YT都在罵亞亞阿」、「因為這些老實本分過日子的，知道亞亞這種行徑，會害他們被台灣人討厭」。

另外，移民署也強調，不會容許來台居留的陸籍人士做出損害台灣尊嚴、有傷國家利益的行為。