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第一次約會就進房「正妹手機突響」結局傻了！他驚：有點毛毛的

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲正妹曖昧出擊，結局傻眼了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「現在回想起來，還是覺得有點毛毛的。」一名網友在交友APP上遇到超正女神，兩人進展神速，第一次見面吃完飯就約回家裡坐坐，甚至互動越來越近，原PO也沖昏頭想吻上去，沒想到女生接到一通神秘電話後神情驟變，匆匆離開並消失無蹤。原PO回頭查看，對方帳號消失，連聊天紀錄也不見，讓網友們看傻眼。

一名男網友在Dcard表示，最近在交友APP上配對到一個氣質正妹，不但主動開話題還秒回訊息，讓他整個人陷入戀愛泡泡。甚至聊沒幾天，正妹就提議一起吃飯，原PO內心充滿猶豫，畢竟進展太快，但想到這種機會實在難得，於是答應約在餐廳碰面。

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到了見面當天，原PO更加驚喜直呼，正妹穿著黑色貼身洋裝配上精緻妝容，本尊簡直比照片更美，因為平時生活裡，他根本無法認識這類型的女生。原PO還竊笑直呼，對方主動又親切，吃飯時還不時靠近，整個氛圍曖昧到不行。

吃完飯後，正妹還詢問「等一下要去哪？」原PO忽然有一個大膽的想法，於是試探著說可以來他家坐坐，殊不知她竟然立刻答應。

原PO直言，當下已經把理智線丟到一旁，順利抵達家中，兩人互動越來越靠近，「當我正準備吻上去的時候...她的手機突然響了。」

只見正妹低頭看了一眼手機，從原本的輕鬆甜笑轉為嚴肅甚至帶點不安感，接著接起電話，並說道幾個關鍵字，「我知道、我馬上就走。」之後就匆匆掛斷，轉身跟原PO說有事要回家，也謝絕原PO的關心，接著就匆匆離開了。

正妹離去後，原PO才回神過來，開始回想這不真實又奇怪的經歷，因為正妹進到家裡時，曾慢慢走到窗邊，若有所思地看著外面，「這個舉動讓我有點疑惑，但當時也沒多想。」

後來，原PO好奇打開交友APP，正妹的帳號已經消失，就連聊天紀錄也變成「此用戶不存在」，他也試著找IG解謎，無奈帳號變成私人帳號，大頭貼也換掉了。

原PO直言，至今無法理解這怪異的交友經歷，「她是真的有急事，還是從一開始，她的目標根本就不是普通的約會？只能說如果一切發展得『太順利』，那可能就不是偶然了。」

底下網友狂搖頭直呼，「好恐怖喔，你也真大膽...第一次見面就去你家」、「仙人跳的套路啊！我也有約跟網友見面，昨晚他賴的照片跟交友照片，我以圖搜圖，發現都是韓國人的IG照片，就是所謂的盜圖」、「原以為是靈異故事，結果是失敗的仙人跳」、「免費的最貴，今後應引以為戒」、「這年頭，男生要懂得保護自己」、「音樂請下：我很好騙」、「看完的心得：獵物超好騙，但平常功德足夠」、「走去窗邊看窗外是要看...她的人到了沒啦」。

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