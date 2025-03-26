大安區路邊「廢棄家具」比家裡的好！萬人洗版　在地人：一晚被搬光

▲大型家具放路邊等待回收。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名網友昨日行經大安區時，發現社區外放有一批待回收的家具，還有一款要價上萬元的獨立筒床墊，不禁感慨「別人丟掉的比家裡的還好！」PO文狂吸2.2萬人朝聖按讚，還有人透露，帝寶的清潔阿姨也曾在垃圾桶發現，被淘汰的香奈兒短夾。

網友在臉書社團「路上觀察學院」發文曬出照片，直呼「每次都有這種感覺，為什麼別人丟掉的家具比自己家裡的還好？尤其是在大安區。」

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從畫面中可見，一批大型家具被放置在路邊，包括獨立筒床墊、櫃子、椅子等，儘管是待回收的廢棄品，但外觀看起來都算完好。

對此，大票網友洗版回應，「以前過年前大掃除，家家戶戶都會把自己不要的家具、家電丟出來放路邊，等著清潔隊來收，大安區是必逛之處」、「貧富差距」、「我很好奇，可以直接撿走嗎？」「剛好身邊有人有一樣的，一個床墊5~10萬，丟掉的原因是家裡擺不下」、「大安、信義區拾荒20年身價可破億」、「如果不是離太遠，真的好想去撿啊」、「以前就有人說，要去大安區撿回收箱的衣服」、「餓死的駱駝比馬大」、「陛下用的東西能差嗎」、「有錢人的廁所，可以住我們一家老小這樣」。

▲豪宅示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

而PO文也釣出在地人，表示「住大安區的默默路過，記得我家之前清理時，晚上搬很多東西出來，結果隔天清潔隊打來問我東西呢？想不到才一個晚上，大型家具啥的都被搬光」、「我住大安區，但住六張犁」。

另外，也有網友透露，「以前上班，有位客人在帝寶當清潔的阿姨，隨便在垃圾桶也撿到丟掉的Chanel短夾」、「我是保全業的，之前在垃圾間撿到一整組的PS4，跟一台電腦主機，而它們被拋棄的原因是：住戶的小孩成績退步太多」、「之前做裝潢也有遇過，床墊看了還很新，對方說不要了，問價格一張20-30萬，業主覺得不夠舒服要換掉，叫我們放路邊給清潔隊收走」。

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