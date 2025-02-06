韓命理師自稱「大S附身」哭喊想活下去　韓國網友都看不下去

▲韓命理師自稱「大S附身」哭喊想活下去。（圖／翻攝운플러스YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因過年期間得流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界。豈料，韓國一名命理老師在YouTube上通靈，自稱讓大S上身，開始在鏡頭前用韓語哭喊「想活下去」等話，引起網友討論。

南韓一名女命理師，登上有49.3萬訂閱的YouTube頻道「운플러스」；她開頭大談信仰、宗教及神鬼問題，突然話鋒一轉可以用出生年月日進行通靈跟算命。

主持人講出大S的生日，要女命理師算這名女生的情況。突然，女命理師閉上眼拿起扇子及法器，開始敲打桌子並哭泣，不斷重複地說「我想活下去、我不想死」、靈魂四處遊蕩及無法放下愛人、想要盡孝等話語，暗指她讓大S上身，兩人正在進行溝通。最後，主持人才公布，要算的人就是大S、具俊曄之妻。

網友看完紛紛留言，「願靈魂安息」、「我是徐熙媛的粉絲，我的心好痛，我為她的靈魂祈禱」、「唉，想想就心碎…看影片的時候又哭了，如果有奇蹟的話，希望她能轉世，再次和具俊曄幸福地生活在一起」。

但也有很多人不相信，認為該節目在消費大S，「能說中文我就信」、「大S會說韓文嗎？！可以說說中文嗎」、「人比鬼更恐怖，尤其是假借神靈唬爛的人」、「身為一個韓國人，我都不好意思了」、「真的不要在消費大S了」、「不要拿神騙大家，妳會有報應，不要拿死者開玩笑」。