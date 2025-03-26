揭趙駿亞「最恐怖1點」喊噁心！媒體人：希望這次不是騙人的鬼話

▲趙駿亞曾因妨害公務，被移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

記者周亭瑋／綜合報導

男星趙駿亞近日遭女友吳婉君控訴家暴，已於21日到案承認犯行並完成筆錄，而他過去的黑歷史也不斷被起底。資深媒體人黃揚明表示，曾訪問過趙駿亞在美國交往的前女友，當初有一段採訪內容最讓人擔心，也不禁感嘆「家暴只有0次和無數次。」

黃揚明在臉書提到，多年前在因緣際會下，採訪了趙駿亞在美國期間交往的前女友，對方透露，自己曾被男方勒頸、毆打，甚至上銬限制行動自由；而趙也被控非法監禁、家暴、恐嚇及吸毒等罪名，判刑16個月。

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不過，最讓黃揚明擔心的是，當時他問「為何無法下定決心和趙駿亞分手？」而女方竟坦言，每次趙動手打人的隔天，就會滿口甜言蜜語，還不斷請求她的原諒，「好像全世界他最愛的就是我」、「就像瓊瑤劇裡的男主角，讓我心軟。」

▲趙駿亞滿滿黑歷史。（圖／記者張一中攝）

他不齒表示，「那次報導出來後，趙先生神隱了很長一段時間，後來再看到他，是在天母球場的職棒轉播畫面裡，他以味全球迷身份看球，讓當時也是龍迷的我覺得噁心。」

最後，黃揚明也直言，「趙先生這次被告後發出的公開聲明，希望別是哄騙人的鬼話，而是認真看待自己心理狀態的犯罪自白。」

對此，網友們紛紛回應，「我會擔心心理醫師的安全」、「家暴只有零次跟無數次」、「這種有黑歷史的人還能在演藝圈混也是神奇」、「暴力男，唾棄他」、「臉看起來就不是善類，也沒喜歡過」、「這種男人真的噁心至極」、「滾出娛樂圈」。

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