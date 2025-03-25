尪才意外過世！婆婆秒露真面目　狂追問忍悲媳：保險理賠多少

▲人妻抱怨婆婆在老公過世後，什麼事也不做，只想要錢。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

婆媳問題從古至今，永遠沒有解答！一名人妻抱怨，婆婆住在她和老公買的房子，卻整天無所事事，如今老公意外過世，竟露出真面目，三天兩頭就問保險理賠有多少，妄想分一杯羹，態度讓她超心寒。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》提到，結婚後和婆婆同住，公公則已經過世，房子是和老公一起合買，頭期款是她跟朋友借的，其他家電家具也都是她和老公出錢，但婆婆什麼都沒貢獻，每天在家耍廢，還不停碎念嫌東嫌西。

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不料老公意外過世，原PO坦言自己沒有空傷心，喪事和後事忙到不可開交，婆婆只是坐在旁邊哭，連折蓮花、聯繫親友等最簡單的事也不做，只是瘋狂追問：「保險理賠多少？」急著想知道數字，但這筆保險是她替老公規劃的。

原PO痛訴，以她的薪水沒辦法負擔房子貸款，而且還有小孩的生活費和學費，打算賣掉房子、車子，搬去外面租房，豈料告知婆婆這件事，對方立刻爆哭：「妳無情無義趕我走！」還吵著要帶走各種家具。

原PO提到，她建議婆婆去和另一個兒子住時，婆婆卻拒絕說，「這樣他還要去換更大的房子，房子又不好找」，還怕祖先沒人拜，而且另一個兒子的家沒位置放神主牌，讓她十分傻眼。

原PO不滿，婆婆到現在還打算向她討錢，不放棄追問老公留下多少遺產，以及理賠的金額，這些錢明明都是要養小孩用的，卻被講得很難聽，但再怎麼痛苦，為了小孩的未來，她只能堅強振作起來。

貼文一出網友紛紛為原PO打氣，「辛苦了，加油」、「婆婆這樣做有夠誇張喔，先生剛過世不久，希望你能走出來悲傷，不要讓別人影響你的情緒，過好自己就好，餘生很短請好好照顧自己」。

還有人表示，「不用理她，房子賣了好好過生活、養小孩吧」、「你先生已經去世了，和夫家就沒有任何關係」、「能賣的都賣掉，直接搬走就好」、「請她走，這麼壞，不然以後你還要養她。」

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