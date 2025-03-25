冤獄48年！日本前死囚袴田巖「獲2億日圓賠償」　創最高紀錄

▲袴田巖遭冤獄48年，將獲得2億1700萬日圓的補償。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

因被誤判殺人而遭關押48年的前死囚袴田巖2024年再審獲判無罪定讞，靜岡地方法院裁定，將提供約2億1700萬日圓（約新台幣4800萬元）補償金給如今已89歲的他，創下日本刑事補償史上的最高紀錄。袴田巖曾一度成為金氏世界紀錄上「被關最久的死刑犯」，後因證據有重大瑕疵獲釋。

日本靜岡縣1966年發生「一家四口滅門血案」，當時袴田巖被指認為兇手，儘管他數十年來堅持自己是清白的，仍被依強盜殺人罪嫌逮捕，並於1980年被判死刑定讞。然而2014年有研究指出，當初判決依賴的關鍵證據「5件染血衣物」及他的自白，都有重大瑕疵。

經過多次再審聲請，靜岡地方法院於2014年同意再審，讓他在被捕約48年後獲釋，成為全球遭關押最久的死囚。2024年9月26日，靜岡地院判決袴田巖無罪，認定調查機關捏造證據。由於檢方未提出上訴，袴田巖最終無罪定讞。

袴田巖的律師團於2025年1月請求國家補償約2億1700萬日圓（約新台幣4800萬元），依據日本刑事補償法，因刑案遭關押的人若獲無罪判決，每天可請求最高1萬2500日圓（約新台幣2744元）的補償金。

袴田巖的律師團25日召開記者會表示，靜岡地院已裁定依照律師團請求，提供法定上限金額的刑事補償。

袴田巖被捕後，遭到拘留47年7個月，其中約有33年是以死囚身分被關押，對他的精神和身體都帶來極大的痛苦。儘管袴田巖已重獲清白，但因長期遭到單獨囚禁，且對死刑的極度恐懼，使他精神異常，已經無法正常言語表達。

律師團還計劃另外提起訴訟，追究檢警的搜查責任，要求提供國家賠償。